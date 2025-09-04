Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 3 eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

İstanbul
Hafta sonuna doğru yaklaşırken döviz kurlarında dengeli fakat temkinli bir tablo öne çıkıyor. Özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansı, yatırımcıların yakın takibinde. Dolar sınırlı ve istikrarlı yükselişini korurken, euro dünkü hareketliliğin ardından yeni güne yukarı yönlü başladı. Sterlin kurunda ise küçük çaplı dalgalanmalar göze çarpıyor. Peki 4 Eylül 2025 Perşembe sabahında döviz cephesinde son fiyatlar nasıl? İşte güncel döviz kurları:
Alış: 41,1616 TL
Satış: 41,1667 TL
Alış: 47,0385 TL
Satış: 48,1558 TL
Alış: 55,4004 TL
Satış: 55,4534TL