Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 3 eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

Hafta sonuna doğru yaklaşırken döviz kurlarında dengeli fakat temkinli bir tablo öne çıkıyor. Özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansı, yatırımcıların yakın takibinde. Dolar sınırlı ve istikrarlı yükselişini korurken, euro dünkü hareketliliğin ardından yeni güne yukarı yönlü başladı. Sterlin kurunda ise küçük çaplı dalgalanmalar göze çarpıyor. Peki 4 Eylül 2025 Perşembe sabahında döviz cephesinde son fiyatlar nasıl? İşte güncel döviz kurları:

4 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1616 TL

Satış: 41,1667 TL

4 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,0385 TL

Satış: 48,1558 TL

4 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,4004 TL

Satış: 55,4534TL

4 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI