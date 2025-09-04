SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı. Böylelikle Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04 oranında gerçekleşen aylık enflasyon ile yılın ilk sekiz ayındaki tablo daha da netleşti.
Sosyal güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanan enflasyon verilerinden hareket ederek enflasyonun seyri ve 2026 yılının Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. Ancak sekiz aylık gerçekleşme, hedefin aşılacağına işaret ediyor. Eğer kalan dört ayda (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) aylık yüzde 1 civarında artışlar görülse dahi yıl sonu enflasyonu yaklaşık yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşecek.
Erdursun, "Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve kırtasiye başta olmak üzere artan harcamalar, ayrıca enerji ve gıda fiyatlarındaki potansiyel yükselişler dikkate alındığında, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28–30 bandına oturması kuvvetle muhtemel görünüyor." dedi.
Enflasyondaki bu gelişmelerin, Ocak 2026’da yapılacak maaş artışlarını doğrudan etkileyeceğini ifade eden Erdursun, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için verilecek zam oranlarını tek tek sapladı. Erdursun'a göre;
SSK ve Bağkur emeklileri: Enflasyon oranı kadar zam alacakları için, 2025’in ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkına göre artış yapılacak. Mevcut görünüm, bu grupta yüzde 10–12 aralığında bir enflasyon farkı (halk dilinde) zam olasılığına işaret ediyor.
Memurlar ve memur emeklileri: Toplu sözleşme gereği yüzde 11 taban zam hakkına sahipler. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak bu kesimde toplam artışın yüzde 16 ile 18,5 arasında şekillenmesi bekleniyor.
Ayrıca Erdursun, "Mevcut veriler ışığında, yüzde 28–30 bandında bir yıllık enflasyon ve buna bağlı olarak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına çift haneli zamların yansıyacağı güçlü bir ihtimal olarak karşımızda duruyor." dedi.