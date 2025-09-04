Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan veriler ve yıl sonu enflasyon hedeflerini birlikte değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranını hesapladı. İşte merak edilen detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:34

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı. Böylelikle Tem­muz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04 oranında gerçekleşen aylık ile yılın ilk sekiz ayındaki tablo daha da net­leşti.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Sosyal güvenlik Uzmanı , açıklanan enflasyon verilerinden hareket ederek enflasyonun seyri ve 2026 yılının Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

, 2025 yılı için enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. An­cak sekiz aylık gerçekleşme, hedefin aşıla­cağına işaret ediyor. Eğer kalan dört ayda (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) aylık yüzde 1 civarında artışlar görülse dahi yıl sonu enf­lasyonu yaklaşık yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşecek.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Erdursun, "Eylül ayında okulların açılmasıy­la birlikte eğitim ve kırtasiye başta olmak üzere artan harcamalar, ayrıca enerji ve gıda fiyatlarındaki potansiyel yükselişler dikkate alındığında, yıl sonu enflasyonu­nun yüzde 28–30 bandına oturması kuv­vetle muhtemel görünüyor." dedi.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Enflasyondaki bu gelişmelerin, Ocak 2026’da yapılacak maaş artışlarını doğru­dan etkileyeceğini ifade eden Erdursun, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için verilecek zam oranlarını tek tek sapladı. Erdursun'a göre;

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri: Enflasyon oranı kadar zam alacakları için, 2025’in ikinci yarısında oluşacak ­na göre artış yapılacak. Mevcut görünüm, bu grupta yüzde 10–12 aralığında bir enf­lasyon farkı (halk dilinde) zam olasılığına işaret ediyor.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar ve memur emeklileri: Toplu sözleşme gereği yüzde 11 taban zam hakkına sahipler. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Yıl sonu enflasyonuna bağlı ola­rak bu kesimde toplam artışın yüzde 16 ile 18,5 arasında şekillenmesi bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Ayrıca Erdursun, "Mevcut veriler ışığın­da, yüzde 28–30 bandında bir yıllık enflas­yon ve buna bağlı olarak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına çift ha­neli zamların yansıyacağı güçlü bir ihtimal olarak karşımızda duruyor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiliz devinden Türkiye ekonomisi yorumu: Faiz indirimi bekleniyor
Bakanlık herkesin evindeki ürünleri ifşa etti: Çay, zeytinyağı, et ve süt ürünleri
ETİKETLER
#enflasyon
#merkez bankası
#tüik
#enflasyon farkı
#Özgür Erdursun
#Emekli Maaşı Zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.