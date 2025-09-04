SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı. Böylelikle Tem­muz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04 oranında gerçekleşen aylık enflasyon ile yılın ilk sekiz ayındaki tablo daha da net­leşti.

Sosyal güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanan enflasyon verilerinden hareket ederek enflasyonun seyri ve 2026 yılının Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. An­cak sekiz aylık gerçekleşme, hedefin aşıla­cağına işaret ediyor. Eğer kalan dört ayda (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) aylık yüzde 1 civarında artışlar görülse dahi yıl sonu enf­lasyonu yaklaşık yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Erdursun, "Eylül ayında okulların açılmasıy­la birlikte eğitim ve kırtasiye başta olmak üzere artan harcamalar, ayrıca enerji ve gıda fiyatlarındaki potansiyel yükselişler dikkate alındığında, yıl sonu enflasyonu­nun yüzde 28–30 bandına oturması kuv­vetle muhtemel görünüyor." dedi.

Enflasyondaki bu gelişmelerin, Ocak 2026’da yapılacak maaş artışlarını doğru­dan etkileyeceğini ifade eden Erdursun, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için verilecek zam oranlarını tek tek sapladı. Erdursun'a göre;

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri: Enflasyon oranı kadar zam alacakları için, 2025’in ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı­na göre artış yapılacak. Mevcut görünüm, bu grupta yüzde 10–12 aralığında bir enf­lasyon farkı (halk dilinde) zam olasılığına işaret ediyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar ve memur emeklileri: Toplu sözleşme gereği yüzde 11 taban zam hakkına sahipler. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Yıl sonu enflasyonuna bağlı ola­rak bu kesimde toplam artışın yüzde 16 ile 18,5 arasında şekillenmesi bekleniyor.

Ayrıca Erdursun, "Mevcut veriler ışığın­da, yüzde 28–30 bandında bir yıllık enflas­yon ve buna bağlı olarak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına çift ha­neli zamların yansıyacağı güçlü bir ihtimal olarak karşımızda duruyor." dedi.