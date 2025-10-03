Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Kızı sağlık durumunu açıkladı! Bir de uyarısı var

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığı iddiası üzerine kızı Tuna Ortaylı'dan açıklama geldi. Ortaylı, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek bir de uyarıda bulundu. Kızından sonra İlber Ortaylı da bir açıklama yaptı.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Kızı sağlık durumunu açıkladı! Bir de uyarısı var
Tarihçi Prof. Dr. 'nın ani bir geçirdiği ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

İddiaların haber konusu olması ve sosyal medyada da çokça konuşulması üzerine İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'dan bir açıklama geldi. Ortaylı, hesabından yaptığı açıklamada babası İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Kızı sağlık durumunu açıkladı! Bir de uyarısı var

"UFAK BİR RAHATSIZLIK SEBEBİYLE..."

Tuna Ortaylı, paylaşımında babasının hastaneye yatırıldığını doğrularken kalp krizi geçirmediğini ve yoğun bakıma alınmadığını belirtti. Ortaylı'nın paylaşımında yer alan ifadeleri şu şekilde:

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Kızı sağlık durumunu açıkladı! Bir de uyarısı var

İLBER ORTAYLI DA AÇIKLAMA YAPTI

Kızının paylaşımından sonra İlber Ortaylı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

https://x.com/ILBERORTAYLIGSU/status/1973860438199972203

