İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Kızı sağlık durumunu açıkladı! Bir de uyarısı var

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ani bir kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

İddiaların haber konusu olması ve sosyal medyada da çokça konuşulması üzerine İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'dan bir açıklama geldi. Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"UFAK BİR RAHATSIZLIK SEBEBİYLE..."

Tuna Ortaylı, paylaşımında babasının hastaneye yatırıldığını doğrularken kalp krizi geçirmediğini ve yoğun bakıma alınmadığını belirtti. Ortaylı'nın paylaşımında yer alan ifadeleri şu şekilde:

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

İLBER ORTAYLI DA AÇIKLAMA YAPTI

Kızının paylaşımından sonra İlber Ortaylı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

https://x.com/ILBERORTAYLIGSU/status/1973860438199972203