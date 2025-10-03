Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi son durumu ne?

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp rahatsızlığı geçirdiği ve durumunun ciddiyetini sürdürdüğü öne sürüldü. Konuya dair ayrıntılar merak edildi.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi son durumu ne?
Haber Merkezi
03.10.2025
03.10.2025
'nın kalp krizi yaşadığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından birçok kişi internette sorgulama yapıyor.

Alınan bilgilere göre Ortaylı, bugün konuşmacı olarak bulunması beklenen ASAM’ın organize ettiği etkinliğe katılamadı.

Bunun üzerine ünlü tarihçinin kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi son durumu ne?

İLBER ORTAYLI KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil.

Ortaylı’nın uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede olduğu ve doktorların kontrolü altında olduğu belirtildi.

Ayrıca İlber Ortaylı’nın yoğun bakımda da olmadığı belirtildi.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi son durumu ne?

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de dünyaya geldi.

1949 yılında 2 yaşındayken ailesiyle beraber İstanbul'a taşındı.

Daha sonra taşındıkları Ankara'da Etlik İlkokulu’nda eğitim aldı.

İlber Ortaylı, Rusça'yı, Rusya tarihini ve edebiyatını annesinden öğrendi.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi son durumu ne?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde tahsil gördü.

Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı.

1979 senesinde doçent unvanını aldı.

Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova'da misafir profesör olarak ders verdi, Roma, Sofya, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde seminerler ve konferanslar sundu.

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi son durumu ne?

1989'da Türkiye'ye dönerek profesör oldu.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ana bilim dalı başkanı oldu.

2004 senesinde TRT 2'de başlayıp TRT Türk'te hafta sonları yayınlanan "İlber Ortaylı ile" adlı belgeseli yaptı.

2009 yılında NTV'de "İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri" isimli bir program gerçekleştirdi.

2011’de Bloomberg HT kanalında da "İlber Ortaylı ile Zaman Kaybolmaz" adlı bir yapım sundu.

Topkapı Sarayı Müzesi'nin 2005-2012 yılları arasında başkanlığını yürüttü. 2012 yılında yaş sınırından emekliye ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

İlber Ortaylı gerçekten kalp krizi mi geçirdi?
İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil.
#Sağlık
#hastane
#ilber ortaylı
#Tarihçi
#Konuşmacı
#Aktüel
