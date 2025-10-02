Menü Kapat
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: Can kaybı ve yaralılar var

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı, bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Gürcan'ın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alınırken Gürcan'ın sağlık durumuyla ilgili de açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 01:05

kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde yaşanan olayda Eskişehir Ayşen Gürcan'ın, basın danışmanı ve şoförünün içerisinde bulunduğu makam aracı, D200 karayolunda Ankara yönünden Eskişehir'e doğru seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: Can kaybı ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Canan Oruç (70) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü N.O. ile Milletvekili Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü yaralandı.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: Can kaybı ve yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AK Parti Milletvekili Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Milletvekili Gürcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralı N.O. ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: Can kaybı ve yaralılar var

AK PARTİ İL BAŞKANI HASTANEYE GELDİ

sırasında Milletvekili Gürcan'ın arkasındaki araçta bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Albayrak'ın yanı sıra şehrin önemli isimleri de Milletvekili Gürcan'ın kaza geçirdiği haberini alır almaz hastaneye geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: Can kaybı ve yaralılar var

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcı incelemesinin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da kaza mahallinde incelemede bulundu.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: Can kaybı ve yaralılar var

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazaya karışan her iki araç da hurdaya döndü. Araçlar, yaşanan çarpışmanın etkisiyle kazanın gerçekleştiği kavşaktan yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. Otomobil ise, adeta demir yığınına döndü. Kaza yeri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: Can kaybı ve yaralılar var

Kazayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Ayşen hocanın ekibinin aracının çarptığı araba savruldu. Hocamızın göğüs kısmında, kemer taktığından dolayı bir ağrısı var. Aksilik çıkmazsa büyük bir ihtimalle yarın taburcu olacak" dedi.

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, "Ayşen hocayla Ankara'dan peş peşe yola çıktık. Ayşen hocanın ekibinin aracı, tali yoldan çıkan arabaya çarptı. Araba savruldu. Öndeki araç bayağı bir sıkıntı yaşadı. Orada bir vatandaşımız vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Şu an acil, sıkıntılı bir durum yok. Ayşen hocamızın göğüs kısmında, kemer taktığından dolayı bir ağrısı var. Tomografi çekildi, istirahate alındı. Biraz daha burada kalacak. Aksilik çıkmazsa büyük bir ihtimalle yarın taburcu olacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

ETİKETLER
#kaza
#eskişehir
#ak parti
#milletvekili
#Ayşen Gürcan
#Gündem
