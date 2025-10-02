Menü Kapat
22°
Dünya
 Selahattin Demirel

Suriye'nin devrik lideri Esad'a Rusya'da suikast iddiası! O yöntemle ortadan kaldırmaya çalıştılar

Ailesinin kurduğu ve adeta bir korku imparatorluğuna dönüşen rejimi yıkıldıktan sonra Rusya'ya sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın bir suikast girişimine maruz kaldığı ve zehirlendiği öne sürüldü.

Suriye'nin devrik lideri Esad'a Rusya'da suikast iddiası! O yöntemle ortadan kaldırmaya çalıştılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
19:39
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
18:54

Gözlemevi, ’ya sığınan eski Suriye Devlet Başkanı ’a girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Açıklamada, Suriye’nin devrik liderinin zehirlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

SADECE 2 KİŞİNİN ZİYARETİNE İZİN VERİLDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin yayımladığı raporda, Esad’ın pazartesi günü Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi. Açıklamada, suikast girişiminin Rus hükümetini küçük düşürmeye ve adını suikast girişimine karıştırmak amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine de dikkat çekildi.

Suriye'nin devrik lideri Esad'a Rusya'da suikast iddiası! O yöntemle ortadan kaldırmaya çalıştılar

Kaynaklar, Esad’ın hastanede kaldığı süre boyunca ziyaretçilere çok sıkı kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. İddialara göre, yalnızca kardeşi Mahir Esad ile eski Suriye Devlet Başkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azam’ın Esad’ı ziyaret etmesine izin verildi. Rus yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

GIYABİ TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Suriye geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.

Suriye'nin devrik lideri Esad'a Rusya'da suikast iddiası! O yöntemle ortadan kaldırmaya çalıştılar

Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011’de Dera’da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" demişti.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Dera’da 2011 yılında başlayan olaylar, Suriye’deki halk hareketlerinin fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin duvarlara rejim karşıtı yazılar yazması üzerine güvenlik güçleri öğrencileri gözaltına almış ve işkenceye maruz bırakmıştı. Bu durum halkın büyük tepkisini çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı.

Suriye'nin devrik lideri Esad'a Rusya'da suikast iddiası! O yöntemle ortadan kaldırmaya çalıştılar

Gösterilerin şiddetle bastırılması yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş, kısa süre içinde protestolar ülke geneline yayılmıştı. Başlangıçta reform talebiyle sokağa çıkan halkın tepkisi, kısa sürede rejimin devrilmesi talebine dönüşmüştü. Dera’daki gelişmeler, yıllarca devam ederek Suriye’deki iç savaşın ve insani krizin başlangıcı olarak tarihe geçmişti.

Suriye'den Esad hakkında önemli karar! Görüldüğü yerde uygulanacak
Sumud Filosu'nun son gemisinde bulunan Sinan Akılotu son durumu TGRT Haber'e anlattı
