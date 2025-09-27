Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Suriye, Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı

Suriye'de eski devlet başkanı Beşar Esad'a gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Esad eğer yakalanırsa kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla yargılanacak.

Suriye, Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 17:15

Yaralarını sarmaya devam eden ’de Eski Devlet Başkanı hakkında gıyabi çıkarıldı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali’nin açıklamasına göre Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunuyor.

Hakim El-Ali, ‘’23 Kasım 2011’de Dera’da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Suriye, Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı

FRANSIZ MAHKEMELERİ TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Fransız mahkemeleri de 2012 yılında Humus ilinde bir basın merkezini bombalayarak iki gazetecinin ölümüne yol açan bir saldırıyla ilişkin, Eski Devlet Başkanı Esad da dahil olmak üzere Suriye rejiminin eski üst düzey yetkilileri hakkında 7 tutuklama emri çıkarmıştı.

Suriye, Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı

NELER OLDU?

Dera’da 2011 yılında başlayan olaylar, Suriye’deki halk hareketlerinin fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin duvarlara rejim karşıtı yazılar yazması üzerine güvenlik güçleri gençleri gözaltına almış ve işkenceye maruz bırakmıştı.

Bu durum halkın büyük tepkisini çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı. Gösterilerin şiddetle bastırılması ise yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş, kısa süre içinde protestolar ülke geneline yayılmıştı.

Başlangıçta reform talebiyle sokağa çıkan halkın tepkisi, kısa sürede rejimin devrilmesi talebine dönüşmüştü. Dera’daki söz konusu gelişmeler, yıllarca devam ederek Suriye’deki iç savaşın ve insani krizin başlangıcı olarak tarihe geçmişti.

