Erdoğan ve Trump zirvesi sonrası İngiliz medyası duyurdu: 'Suriye'yi Türkiye'ye verdi'

Tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki zirvesi sona erdi. İki liderin buluşmasında en merak edilen konulardan birisi Suriye'deki YPG varlığının geleceğiydi.

"TRUMP, SURİYE'Yİ TÜRKİYE'YE VERDİ"



"'Suriye'yi Erdoğan kurtardı' diyen Trump bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bölgede söz sahibi olacağına işaret etti. Zirvedeki açıklamaların satır aralarını yorumlayan TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Felemez Doğan, yabancı basında da "Trump, Suriye'yi Türkiye'ye verdi" yorumları yapıldığına dikkat çekti.

"TRUMP YPG'YE SICAK BAKMIYOR"



Trump'ın YPG'ye hiçbir zaman sıcak bakmadığını belirten Doğan, Türkiye'nin ABD'nin desteğiyle bölgedeki YPG varlığını da savaşmadan bertaraf edebileceğine dair şunları söyledi:



"Türkiye YPG'yi savaşmadan yani oraya girmeden ABD desteğiyle bertaraf edebilecek. Trump 'Suriye'de artık Türkiye'nin dediği olur' dedi. Trump'ın önceki açıklamalarını da biliyoruz, YPG'ye sıcak bir insan değil. Bir keresinde 'Bana ne Suriye'den' demişti. Bu kadar sıkılmış bir lider. "

"SURİYE'DE BİR ŞEY YAPACAKSANIZ, TÜRKİYE İLE ANLAŞACAKSINIZ"

Doğan İngiliz medyasının yaptığı yorumu şu sözlerle aktardı:

"Trump 'Suriye'yi Erdoğan kurtardı. Bundan sonra muhatap Türkiye'. dedi. İngiliz medyası da aynen şöyle diyordu: 'Trump Suriye'yi Türkiye'ye verdi. Trump bütün dünyanın gözü önünde dedi ki, Suriye'de bir şey yapacaksanız gidip Türkiye ile anlaşacaksınız.'"