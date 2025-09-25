Menü Kapat
22°
Gündem
 Banu İriç

Erdoğan ve Trump zirvesi sonrası İngiliz medyası duyurdu: 'Suriye'yi Türkiye'ye verdi'

Beyaz Saray'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump zirvesi Suriye konusunda dikkat çekici mesajlara sahne oldu. Bölgedeki yeni dönemin kapısını aralayan sözler İngiliz medyasında da yankı uyandırdı. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarından övgüyle bahsederek Suriye'yi kurtardığını söyledi.

Tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve Başkanı Donald 'ın 'daki zirvesi sona erdi. İki liderin buluşmasında en merak edilen konulardan birisi 'deki varlığının geleceğiydi.

Erdoğan ve Trump zirvesi sonrası İngiliz medyası duyurdu: 'Suriye'yi Türkiye'ye verdi'

"TRUMP, SURİYE'Yİ TÜRKİYE'YE VERDİ"


"'Suriye'yi Erdoğan kurtardı' diyen Trump bundan sonraki süreçte de 'nin bölgede söz sahibi olacağına işaret etti. Zirvedeki açıklamaların satır aralarını yorumlayan TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Felemez Doğan, yabancı basında da "Trump, Suriye'yi Türkiye'ye verdi" yorumları yapıldığına dikkat çekti.

Erdoğan ve Trump zirvesi sonrası İngiliz medyası duyurdu: 'Suriye'yi Türkiye'ye verdi'

"TRUMP YPG'YE SICAK BAKMIYOR"


Trump'ın YPG'ye hiçbir zaman sıcak bakmadığını belirten Doğan, Türkiye'nin ABD'nin desteğiyle bölgedeki YPG varlığını da savaşmadan bertaraf edebileceğine dair şunları söyledi:

"Türkiye YPG'yi savaşmadan yani oraya girmeden ABD desteğiyle bertaraf edebilecek. Trump 'Suriye'de artık Türkiye'nin dediği olur' dedi. Trump'ın önceki açıklamalarını da biliyoruz, YPG'ye sıcak bir insan değil. Bir keresinde 'Bana ne Suriye'den' demişti. Bu kadar sıkılmış bir lider. "

Erdoğan ve Trump zirvesi sonrası İngiliz medyası duyurdu: 'Suriye'yi Türkiye'ye verdi'
"SURİYE'DE BİR ŞEY YAPACAKSANIZ, TÜRKİYE İLE ANLAŞACAKSINIZ"

Doğan İngiliz medyasının yaptığı yorumu şu sözlerle aktardı:

"Trump 'Suriye'yi Erdoğan kurtardı. Bundan sonra muhatap Türkiye'. dedi. İngiliz medyası da aynen şöyle diyordu: 'Trump Suriye'yi Türkiye'ye verdi. Trump bütün dünyanın gözü önünde dedi ki, Suriye'de bir şey yapacaksanız gidip Türkiye ile anlaşacaksınız.'"

