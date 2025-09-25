Donald Trump'ın yakasına taktığı rozet dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine böyle çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile merakla beklenen görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşmede Trump'ın yakasına taktığı rozet de gündem oldu.

TRUMP F-35 ROZETİYLE ÇIKTI

Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programının da masaya getirildiği zirvede Trump yakasında ABD bayrağının yanı sıra F-35 rozetiyle basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

Trump F-35 ve F-16 anlaşmaları konusunu açarak bunu detaylı konuşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.