TGRT Haber
22°
Donald Trump'ın yakasına taktığı rozet dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine böyle çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede taktığı F-35 rozeti dikkat çekti. Trump, Türkiye'nin F-35 programına katılmasıyla ilgili soruya da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Başkanı ile merakla beklenen görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşmede Trump'ın yakasına taktığı rozet de gündem oldu.

Donald Trump'ın yakasına taktığı rozet dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine böyle çıktı

TRUMP F-35 ROZETİYLE ÇIKTI

'nin çıkarıldığı programının da masaya getirildiği zirvede Trump yakasında ABD bayrağının yanı sıra F-35 rozetiyle basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

Trump F-35 ve anlaşmaları konusunu açarak bunu detaylı konuşacaklarını söyledi.

Donald Trump'ın yakasına taktığı rozet dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine böyle çıktı

ise konuya ilişkin "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
