Dünya
 Merve Yaz

11 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye bayrağı ABD'de göndere çekildi

Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni döneme girildi. Geçtiğimiz günlerde 25 yıl aradan sonra Suriye'den ABD'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından verdiği demeçte ise 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak, "Elbette bu tarihi bir an. Bugün yeni bir sayfa açıldı" ifadelerini kullandı.

11 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye bayrağı ABD'de göndere çekildi
Geçen hafta Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında 'nin başkenti Washington DC'ye geldi. 25 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaretin ardından Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan binasında, Şeybani, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

"SURİYE’NİN DİPLOMATİK VARLIĞININ TEYİDİ"

Suriye Haber ajansı SANA’ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.

11 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye bayrağı ABD'de göndere çekildi

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından verdiği demeçte ise 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak, "Elbette bu tarihi bir an." dedi.

"SURİYE'DE ÖZGÜRLÜĞÜN KOKUSUNU ALABİLİRSİNİZ"

1989'dan beri ABD'de yaşayan ancak aslen Şamlı olan 55 yaşındaki Raghad Bushnaq, bugünü "hayal edilemez" olarak nitelendirerek, "En son buraya geldiğimde, belki 15 yıl önce, büyükelçi içerde bizim fotoğraflarımızı çekip (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar) Esed'e rapor ediyordu. Arkadaşlarımın çoğuna baktığımda, hepsinin yüzlerini kapattığını gördüm. Şimdi ise buradayız, mutluyuz. Bu tarihi bir an. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

11 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye bayrağı ABD'de göndere çekildi

Bushnaq, ayrıca, Türkiye'ye ve "kendilerine yardım eden ve destekleyen tüm ülkelere” şükranlarını dile getirdi.

Suriye asıllı Amerikalı ve podcast programı Syria Speaks'in kurucusu Ameer Alsamman ise bugünün "ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın gerçek başlangıcı" olduğunu söyledi.

"BUGÜN YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Alsamman, "Bugün yeni bir sayfa açıldı. Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kuracak. Bence bu, işlerin doğru yönde gittiğinin bir işareti." şeklinde konuştu.

11 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye bayrağı ABD'de göndere çekildi

Suriye'ye yönelik kalan ABD yaptırımlarının kaldırılmasına dair Alsamman, "Elbette birçok insan Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ben de Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyorum. Kongre üyelerinin çoğunun da böyle düşündüğünü sanıyorum. Başkan Donald Trump da bunu açıkça dile getirdi. Umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

