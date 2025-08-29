Menü Kapat
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Bakan Uraloğlu duyurdu! Suriye ile 13 yıl sonra bir ilk

Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının yeniden başladığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında, taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık" dedi.

rejiminden kurtulduktan sonra normalleşme sürecine geçen ile ticarette yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası taşımacılığının yeniden başladığı duyurdu.

"YILLARDIR SINIR KAPISINDA YÜKLER AKTARMA YOLUYLA TAŞINIYORDU"

Yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Mersin'den 4 tır Halep'e, İdlib'ten 3 tır Mersin'e Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dün geçiş yaptı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar sebebiyle taşıma faaliyetlerinin önce durma noktasına geldiğini, akabinde tamamen durduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında, taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık.

"GEÇİŞ ŞARTLARINI BELİRLEDİK, ŞİMDİ SAHADA SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda, Suriye ile kara yolu taşımacılığı alanında bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Uraloğlu, "Ardından 9 Temmuz’da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirdik. Geçiş şartlarını belirledik. Şimdi sahada bu süreci başlatıyoruz." dedi.

"BÖLGE EKONOMİSİNE DE CANLILIK KAZANDIRACAK"

Bakan Uraloğlu, taşımaların yeniden başlamasıyla birlikte Türk ve Suriye plakalı taşıtların artık sınırda yük aktarmaya gerek kalmadan doğrudan varış noktalarına ulaşacağını belirtti.

Uraloğlu, taşımaların başlamasının ticari etkilerine dikkat çekerek, şu sözleri sarf etti:

2024 yılı Ağustos ayı ile 2025 yılı Ağustos ayını kıyasladığımızda Suriye'ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu eğilim artarak devam edecek. Suriye güzergahının yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Bu adım sadece ihracatçımıza değil, bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak."

