TGRT Haber
Dünya
 Yusuf Özgür Bülbül

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen istifa etti!

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6 yılı aşkın süredir devam ettiği görevini yakında bırakacağını açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterrer istifayı kabul etti...

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen istifa etti!
Birleşmiş Milletler () Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yakında görevini bırakacağını açıklayarak, BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirdi.

B Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirerek, "Uzun bir hizmet döneminin ardından kişisel nedenlerle görevimden ayrılmak niyetindeydim. Suriye'deki deneyimlerim, bazen şafak sökmeden önce en karanlık saatlerin yaşandığı gerçeğini doğruladı. Uzun süre boyunca ilerleme kesinlikle imkansız görünüyordu, ta ki birdenbire gerçekleşene kadar" dedi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen istifa etti!

"SURİYE HALKI DERİN ACILAR ÇEKTİ"

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye’de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye’nin tarihi bir geçiş sürecinde olduğunu belirterek, "Suriye halkı kadar derin acılar çeken, bu kadar direnç ve kararlılık gösteren çok az halk vardır. Bugün Suriye ve halkı yeni bir şafağa kavuştu ve bizler bunun parlak bir gün olmasını sağlamalıyız. Onlar bunu çok hak ediyorlar" dedi.

Suriye’deki sırasında Pedersen, Esad rejimi ile muhalifleri arasında barışçıl bir çözüm müzakere etmek amacıyla siyasi misyonlara öncülük eden birkaç BM elçisinden biri olarak görev yapıyordu.

İsrail'de siren sesleri! Drone ile saldırdılar
