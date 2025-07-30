Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bu yıl dördüncü kez Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, orman yangınları, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler gibi konular masaya yatırılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:27

, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez toplanacak. Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. örgütü 'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak. Örgütün ve Avrupa yapılanmalarından doğabilecek güvenlik riskleri görüşülecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temaslarının yansımaları da kurulun gündeminde olacak.

Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada

ORMAN YANGINLARI DA GÜNDEMDE

Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar da masaya yatırılacak. Müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik çerçevesinde tartışılacak.

Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada

SURİYE'DE İSTİKRAR ÇABASI

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeki bir diğer başlık ise Suriye'deki gelişmelerin olması bekleniyor.
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında sükunet sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
İsrail'in saldırgan tutumu ve Gazze'de ateşkes için yürütülebilecek küresel seçenekleri masada olacak.

Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada

da gündemin başlıkları arasında olacak. Ateşkes ve kalıcı barış için Türkiye'nin ev sahipliğindeki diplomasi süreci konuşulacak. Heyetlerin yeniden İstanbul'da buluşması için gösterilecek çabalar değerlendirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev ile basın toplantısında Gazze vurgusu: Dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor
Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler
ETİKETLER
#yangın
#suriye
#terör
#diplomasi
#milli güvenlik kurulu
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Pkk
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.