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Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yurt genelinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili atılacak adımlara ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "30 büyükşehir dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de AFAD’ımızla bu işimizi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını yapacak. AFAD en güçlü şekilde bu işi planlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:41

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın başkanlığında saat 14.10'da başladı. Yaklaşık 2.5 saat süren kritik toplantı sona erdi.

Kabine'nin ana gündem maddesi, son günlerde 'yi saran orman yangınları oldu. Bunun yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler ve 'deki açlık krizi de ele alındı.

Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

'GEREKEN YAPILACAK'

Yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Milletçe hepimizi yasa boğan 2 hadisenin nedenleri netleşecek, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır.

Türkiye savunma güvenlik başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Önümüze çıkan engellere takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır.

Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler

MUHALEFETE GÖNDERME

Özel, Almanya ile imzalanan Eurofighter anlaşmanda etkileri olduğunu belirterek, "Bize teşekkür etmeleri gerekir" demişti. Erdoğan Özel'in bu açıklamalarıyla ilgili: "Onları teşekkür dilenmek zahmetinde bırakmaz, kendilerini takdir ve tebrik ederiz. Yeter ki Türkiye'nin partisi olmayı başarsınlar. Yeter ki bu ülke ve millete zarar vermekten vazgeçsinler" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Yakın çevremizde krizler savaşlar artarak devam ederken barış diplomasisine hız vermiş durumdayız. Rusya Ukrayna savaşında barışı savunan bir politika benimsedik. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. 23 Temmuz’da yapılan üçüncü tur müzakerelerde savaş esirlerinin takası kararlaştırıldı. Savaşın artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl müzakere masası İstanbul’da kurulduysa barış masası da yine Türkiye’de kurulacak bu kanlı savaş noktalanacaktır.

Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye'nin prangalarından kurtulma mücadelesi kısır çekişmelere kurban edilmemelidir. Siyasette birçok şeyin kazası olur ama bu konuda, süreci sulandırmaya çalışmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet, ne de tarih affeder. Özellikler ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefalet bulabilmek için bir fırsattır. Muhalefetin, sürece daha geniş bir çerçeveden bakarak tarihin doğru tarafında bulunmalı, görüş ayrılıklarını rafa kaldıracak sürece girilmelidir. Sadece bugünü değil geleceğimizi de şekillendirecek milli sağduyunun galip geleceğine inanıyor. Bu meseleyi dayanışma ve kalıcı biçimde değerlendirme çağrımızı yineliyoruz.

Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Orman yangınlarındaki artış küresel sorun haline gelmiştir. 2002-2012'de yanan alan 44 milyon hektar iken 2013-2023 arası yanan alan 94 milyon hektara çıkmıştır. Avrupa'da bu yıl 238 bin hektar alan yandı. Geçen yıla kadar yanan orman alanı yaklaşık 2 kat arttı. Ülkemizde en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi. Devlet olarak planlarımızı bu veriler temelinde yapıyoruz. Ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız köylerimizde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 27 uçak 105 helikopter 65 noktada konuşlandı.

Orman yangınları ile mücadelede AFAD dönemi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 51 ilde örgütlenecekler

Ormanlarımızı 14 İHA, 776 gözetleme kulesi ile 7/24 takip ediyoruz. Yangınlar 2 dakika içinde tespit ediliyor. İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Dünyada 5 ülkenin sahip olduğu yangın yönetim uçağı da bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğimizin göstergesidir. Yangına müdahale süresini 45 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.

MÜCADELEYİ AFAD ÜSTLENECEK

4 bin 247 yangın ile mücadele ettik. 9 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. 30 büyükşehirimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir. 30 büyükşehir dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de AFAD’ımızla bu işimizi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını yapacak. AFAD en güçlü şekilde bu işi planlayacaktır. Teşkilatımız şu anki gücünü daha da artıracak ve Türkiye genelinde nerede ne tür felaket olursa koşuyorsa bundan sonra da aynı şekilde ülke genelinde her yere yetişecektir.

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ETİKETLER
#türkiye
#gazze
#erdoğan
#terör
#Ormanyangınları
#Kabinetoplantısı
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