Bornova yangın son dakika söndürüldü mü? Buca ilçesine sıçramıştı

Bugün (28 Temmuz 2025 Pazartesi) saat 12.20 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Vatandaşlar tarafından Bornova yangın son dakika durumu ve söndürülüp, söndürülmediği merak ediliyor.

BORNOVA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bornova ilçesinde çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor. Buca ilçesine yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye sevk edildi. Ayrıca bazı mahalle sakinlerinin traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek verdiği aktarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışmalara katıldı.

BORNOVA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının henüz nedeni belirlenemedi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak olan incelemelerde çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

Konuyla ilgili yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.