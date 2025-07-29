Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev ile basın toplantısında Gazze vurgusu: Dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan "Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz." diyerek Gazze'ye dikkat çekti. "İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. Tüm dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev ile basın toplantısında Gazze vurgusu: Dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 19:20

Cumhurbaşkanı , Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 'de boyutuna vardırdığı zulmüne dikkat çekerek "Terör devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK DÜNYASI'NIN GÜÇLENMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli orta koridorun kullanımı ve geliştirilmesi hususunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileri taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik işbirliği FETÖ olmak üzere gündem başlıklarımız ar asında yer aldı. Kazak turist sayısı her yıl artıyor. Geçtiğimiz sene 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev ile basın toplantısında Gazze vurgusu: Dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor

Kazakistan Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Değerli kardeşim Tokayev'e teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür konuları her zaman olduğu gibi yine gündemimizdeydi. Türkiye Maarif Vakfı'nın Almatı ve Astana'da birer okul açmaya hazırlandığını müjdesini buradan vermek isterim.

Bu sene Kazakistan'ın milli şairi Kazak halkının büyük dahisi mütefekkir, Abay Kunanbayev'in 180. doğum yıldönümü. İsmini Kazak kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının kalbine derin saygıyla yazdıran büyük şairi bu vesile ile rahmetle yadediyorum. Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın ücra köşelerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla hareket ediyoruz.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 'nın güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Türk Dünyası'nın asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce ortak bildiride Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını istişare ettik.

"İSRAİL DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE AÇLIK VE SUSUZLUKLA ÖLDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı sayın Tokeyev'le bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Gazze başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Afganistan gibi başlıklarla görüş alışverişinde bulunduk. Terör devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor.

Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır. Masum çocuklar ya açlıktan ya da İsrail işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanması insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. İslam ülkeleri başta olmak üzere herkesin vicdan sahibi tüm ülkelerin, halklarının sesini daha fazla yükseltmesi şarttır. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tokayev ve kıymetli heyetine ülkemize ziyaretleri için bir kere daha teşekkür ediyorum.

Kendisine devlet nişanımızı tevdi edeceğiz. Rabbim dayanışmamızı muhabbetimizi daim eylesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev ile basın toplantısında Gazze vurgusu: Dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor

TOKAYEV'İN AÇIKLAMALARI

Erdoğan'dan sonra konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:

"Kardeş Türkiye'ye resmi ziyaretle geldiğimden memnuniyet duyuyorum. Bana ve Kazak heyetine misafirperverlik gösteriyrosunuz. Kardeş Türk halkına ve sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi bildiriyorum. Türkiye'ye yaptığımız her ziyaretin önemi özeldir. Erdoğan başkanlığında tarihi asrını tarihi başarılarla ve emin adımlarla tamamlamaktadır. Uluslararası dengeli, bilgeli siyaseti sayesinde Türkiye değerli, etkili, samimi saygıya sahip devlete dönüştü. Bunun temelindte Türk halkının bilgeliği ve gücü yatmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev ile basın toplantısında Gazze vurgusu: Dünyanın gözü önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor

Kazak halkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye içtenlikle hürmet ediyor. Geleceğinin aydın olmasını dilemektedir. Halklarımızın işbirliğinin güçlenmesi, başarıların çoğalması, ortak hedefe ulaşmak için güçlerimizi birleştirmenin önemi büyüktür. Daha yeni tamamlanan neticeli görüşmeler iki halkın ilişkilerini yeni düzeye çıkaracağına inancım tamdır."

"SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE ÇOK İYİ"

Tokayev ayrıca Türkiye'nin savunma sanayiine vurgu yaparak bu alanda Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu söyledi. Tokayev ayrıca Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik çabalara verdiği katkıya da dikkat çekti.

18 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Kazakistan arasında farklı alanlarda 18 yeni anlaşmaya imza atıldı.

ETİKETLER
#gazze
#erdoğan
#soykırım
#türk dünyası
#İsrail-Filistin çatışması
#Türkiye-kazakistan Ilişkileri
#Tokayev
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.