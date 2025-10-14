Yeşil sahada nadir an! Dünyaca ünlü kaleci topu bırakıp fare yakalamaya çalıştı

Kategoriler
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçında Galler ile Belçika karşı karşıya geldi.
Mücadelede konuk ekip Belçika, Galler'i 4-2'lik bir skorla yendi. Maç sırasında sahaya giren fare ise maça damga vurdu.
Karşılaşmada sahaya giren bir farenin konuk ekibin kalecisi Real Madrid'li Thibaut Courtois'e zor anlar yaşattı.
Belçikalı kaleci Courtois'in fareyle ile mücadelesi eğlenceli anlara sahne oldu.