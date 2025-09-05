Yeşil sahada büyük panik! Maç sırasında tüm futbolcular yere yattı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’nın profesyonel liginde oynanan bir karşılaşmada futbol sahalarında ender rastlanır bir olay yaşandı. Maç devam ederken sahayı bir anda arı sürüsü bastı.

O anlarda futbolcular, hakemler ve yedek kulübesindekiler büyük panik yaşarken, herkes yere uzanarak hareketsiz kaldı.

Yaklaşık beş dakika süren arı istilasının ardından arıların sahadan uzaklaşmasıyla maç yeniden başladı. Hakemlerin ve görevlilerin kısa süreli değerlendirmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.