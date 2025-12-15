Sollama yapan tır faciaya davetiye çıkardı: Korku dolu anlar kamerada

Artvin’in Borçka ilçesinde seyir halindeki bir araçtan kaydedilen görüntüler, trafikte yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Borçka-Artvin karayolunda ilerleyen bir tır sürücüsünün yaptığı sorumsuz ve hatalı sollama, adeta faciaya davetiye çıkardı. Gidiş-geliş olarak tek şeritli ve virajlarla dolu olan karayolunda tır sürücüsünün, sollamaya kesinlikle uygun olmayan bir noktada önündeki 5 aracı peş peşe geçmeye çalışması, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Trafik kurallarının açıkça ihlal edildiği bu tehlikeli manevra, başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği olayda, tonlarca ağırlıktaki tırın karşı şeridi tamamen kapatması, olası bir çarpışmada ağır sonuçlar doğurabilecek nitelikteyken, karşı yönden araç gelmemesi büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.