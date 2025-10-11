ABD'de liseye silahlı saldırı! Maç sırasında kurşun yağdı: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
ABD yine bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin Mississippi eyaletindeki bir liseye saldırı düzenlendi.
Leland Belediye Başkanı John Lee, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı saldırının, dün gece Leland kentinde bir lisede oynan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi.
Lee, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.