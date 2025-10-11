Menü Kapat
19°
 | Selahattin Demirel

Filipinler kabus yaşıyor! 2 gündür sallanan ülkede bir şiddetli deprem daha

Filipinler'de dün yaşanan ve 7 kişinin ölümüne neden olan 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de ülkenin kuzeydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son günlerde şiddetli depremler yaşanmasıyla öne çıkan 'de 6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aras-Asan bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusu açıkları olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yerin yaklaşık 59 kilometre derinliğindeki sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmezken uyarısı da yapılmadı.

Filipinler kabus yaşıyor! 2 gündür sallanan ülkede bir şiddetli deprem daha

10 SAAT ARAYLA İKİ KEZ SALLANMIŞTI

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki meydana gelmişti. Depremlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Filipinler kabus yaşıyor! 2 gündür sallanan ülkede bir şiddetli deprem daha

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler kabus yaşıyor! 2 gündür sallanan ülkede bir şiddetli deprem daha

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen 'nda yer alıyor.


