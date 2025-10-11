Filipinler kabus yaşıyor! 2 gündür sallanan ülkede bir şiddetli deprem daha

Son günlerde şiddetli depremler yaşanmasıyla öne çıkan Filipinler'de 6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aras-Asan bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusu açıkları olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yerin yaklaşık 59 kilometre derinliğindeki sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

10 SAAT ARAYLA İKİ KEZ SALLANMIŞTI

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.



