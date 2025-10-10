Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Filipinler'de şiddetli bir deprem daha! Binalar beşik gibi sallandı

Asya ülkesi Filipinler’de bir gün içinde ikinci büyük deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası 6,7 olarak ölçülen ikinci büyük deprem meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 15:05

Asya ülkesi bir gün içinde iki büyük depremle sarsıldı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye saatiyle 14:12 sıralarında 6.7 büyüklüğünde ikinci bir yaşandı.

Binalar beşik gibi sallanırken, halk panik içinde kendini sokağa attı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise uyarısı yapıldı.

Filipinler'de şiddetli bir deprem daha! Binalar beşik gibi sallandı

"YÜKSEK BÖLGELERE GİTMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

Filipinler hükümetinin yaptığı açıklamada, "sahil bölgesinde yaşayan halkın, adaların yüksek bölgelerine gitmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Filipinler'in birden çok adadan oluşması nedeniyle olası yaşanacak bir tsunami felakete yol açabilir. Bu sebeple hükümet tüm acil durum ekiplerini seferber etti.

Depremden dolayı yaşanan tahribatın boyutu ise henüz netlik kazanmadı. Öte yandan ölü veya yaralı durumu da belirsizliğini koruyor.

Filipinler'de şiddetli bir deprem daha! Binalar beşik gibi sallandı

ORDU YARDIM İÇİN SOKAĞA İNDİ

Filipin Ordusu'nun 701. Tugayından askerler, depremlerden etkilenen bölge sakinlerine tıbbi için kolları sıvadı.

Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerler, diğer devlet kurumlarıyla koordineli olarak, etkilenen bölgelerdeki sakinlerin tahliye ve tıbbi yardım çalışmalarına yardımcı oldu.

Filipin Ordusu durumu izlemeye devam ediyor. Hızlı ve koordineli müdahale çabalarını sağlamak için gerektiğinde asker sevk edecek.

Filipinler'de şiddetli bir deprem daha! Binalar beşik gibi sallandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filipinler'de çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'deki 7.4'lük şiddetli depremin korkunç görüntüleri! Bir anda karanlığa gömüldüler
ETİKETLER
#deprem
#filipinler
#tsunami
#yardım
#afet
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.