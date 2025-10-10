Filipinler'de şiddetli bir deprem daha! Binalar beşik gibi sallandı

Asya ülkesi Filipinler bir gün içinde iki büyük depremle sarsıldı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye saatiyle 14:12 sıralarında 6.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

Binalar beşik gibi sallanırken, halk panik içinde kendini sokağa attı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise tsunami uyarısı yapıldı.

"YÜKSEK BÖLGELERE GİTMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

Filipinler hükümetinin yaptığı açıklamada, "sahil bölgesinde yaşayan halkın, adaların yüksek bölgelerine gitmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Filipinler'in birden çok adadan oluşması nedeniyle olası yaşanacak bir tsunami felakete yol açabilir. Bu sebeple hükümet tüm acil durum ekiplerini seferber etti.

Depremden dolayı yaşanan tahribatın boyutu ise henüz netlik kazanmadı. Öte yandan ölü veya yaralı durumu da belirsizliğini koruyor.

ORDU YARDIM İÇİN SOKAĞA İNDİ

Filipin Ordusu'nun 701. Tugayından askerler, depremlerden etkilenen bölge sakinlerine tıbbi yardım için kolları sıvadı.

Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerler, diğer devlet kurumlarıyla koordineli olarak, etkilenen bölgelerdeki sakinlerin tahliye ve tıbbi yardım çalışmalarına yardımcı oldu.

Filipin Ordusu durumu izlemeye devam ediyor. Hızlı ve koordineli afet müdahale çabalarını sağlamak için gerektiğinde asker sevk edecek.