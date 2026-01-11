Cani koca dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki katlı bir evde meydana feci bir olay yaşandı. Ahmet Yıldız isimli şahıs, boşanma sürecinde olduğu eşi Tuğçe Yıldız'a dehşeti yaşattı.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Ahmet Yıldız, tabancayla ateşine kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşuları hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuğçe Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Ahmet Yıldız, polis merkezine giderek teslim oldu.