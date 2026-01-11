Çok sayıda kişiyi katletti! Sık sık yer değiştiren gizemli canavarın izi sürülemiyor

Hindistan'da yer alan Jhaarkhand eyaletinde halk günlük yaşamı korkuyla geçiriyor. Bunun nedeni, kontrolden çıkan yetişkin bir filin son bir hafta içinde 17 kişinin ölümüne yol açması.

The Kathmandu Post'un haberine göre, Batı Singhbhum bölgesinde ise yalnızca iki gün içinde, aynı aileden dört kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişi farklı saldırılarda hayatını kaybetti.

SIK SIK YER DEĞİŞTİRİYOR

Chaibasa Orman Bölge Müdürü Aditya Narayan, filin günlerdir son derece saldırgan davrandığını ve sık sık yer değiştirdiğini belirterek, bu durumun izini sürmeyi zorlaştırdığını ifade etti.

Orman Dairesi, fili güvenli bir bölgeye yönlendirmek amacıyla yaklaşık 80 personel görevlendirdi. Ayrıca komşu Batı Bengal eyaletinden uzman ekiplerin de bölgeye çağrıldığı bildirildi.

İlk tespitlere göre fil, gündüz saatlerinde bulunduğu bölgeden ayrılmıyor. Geceleri dolaşarak karşılaştığı insanlara saldıran filin yakalanması için bölgede adeta seferberlik başlatıldı.