Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Çok sayıda kişiyi katletti! Sık sık yer değiştiren gizemli canavarın izi sürülemiyor

Hindistan'da Jhaarkhand eyaletinde kontrolden çıkan bir fil 17 kişiyi öldürdü. Filin sık sık yer değiştirmesi ekiplerin izini sürmesini zorlaştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çok sayıda kişiyi katletti! Sık sık yer değiştiren gizemli canavarın izi sürülemiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 15:08

Hindistan'da yer alan Jhaarkhand eyaletinde halk günlük yaşamı korkuyla geçiriyor. Bunun nedeni, kontrolden çıkan yetişkin bir filin son bir hafta içinde 17 kişinin ölümüne yol açması.

The Kathmandu Post'un haberine göre, Batı Singhbhum bölgesinde ise yalnızca iki gün içinde, aynı aileden dört kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişi farklı saldırılarda hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişiyi katletti! Sık sık yer değiştiren gizemli canavarın izi sürülemiyor

SIK SIK YER DEĞİŞTİRİYOR

Chaibasa Orman Bölge Müdürü Aditya Narayan, filin günlerdir son derece saldırgan davrandığını ve sık sık yer değiştirdiğini belirterek, bu durumun izini sürmeyi zorlaştırdığını ifade etti.

Orman Dairesi, fili güvenli bir bölgeye yönlendirmek amacıyla yaklaşık 80 personel görevlendirdi. Ayrıca komşu Batı Bengal eyaletinden uzman ekiplerin de bölgeye çağrıldığı bildirildi.

İlk tespitlere göre fil, gündüz saatlerinde bulunduğu bölgeden ayrılmıyor. Geceleri dolaşarak karşılaştığı insanlara saldıran filin yakalanması için bölgede adeta seferberlik başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fil sürüsü köye saldırdı: 4 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da yolcu treni fil sürüsünü biçti! Çok sayıda fil telef oldu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.