 Onur Kaya

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkesinden kaçtı! Sığındığı ülke dikkat çekti

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina’nın, haftalardır süren protestoların ve ordunun göstericilere destek vermesinin ardından ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Rajoelina, yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım" açıklamasında bulundu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkesinden kaçtı! Sığındığı ülke dikkat çekti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 04:50
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 04:50

’da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine tepki olarak başlayan ve kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime karşı kitlesel hale gelen ülkede siyasi krize neden oldu. Muhalefet lideri Siteny Randrianasoloniaiko, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina’nın gerçekleştirmesi beklenen ulusa sesleniş konuşmasının 1 gün öncesinde, Pazar günü ülkeden ayrıldığını ve şu anda nerede olduğunun bilinmediğini iddia etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre; Randrianasoloniaiko "Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını aradık ve Rajoelina’nın ülkeyi terk ettiğini doğruladılar" derken, askeri kaynaklar ise Rajoelina’nın Pazar günü Fransız ordusuna ait Casa tipi bir uçakla Madagaskar’ı terk ettiğini ifade etti.

"GÜVENLİ BİR YER BULMAK ZORUNDA KALDIM"

Rajoelina, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

FRANSA'NIN GÖZETİMİNDE ÜLKEDEN KAÇTI

Fransız Ulusal Radyosu RFI’nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo’dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası’na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina’nın önce La Reunion’a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi.

Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa’nın Madagaskar’a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina’nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor.

MADAGASKAR'DA NELER OLUYOR?

Madagaskar’da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı protesto gösterileri başlamış, gençlerin yoğun olarak destek verdiği eylemler kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepki olarak kitlesel bir hal almıştı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların ardından, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkedeki krizi yatıştırmak amacıyla hükümeti feshetmiş, yerine geçici bir kabine oluşturmak üzere yeni bir başbakan atamıştı.

ASKERLERDEN GÖSTERİCİLERE DESTEK

2009’daki darbede kritik bir rol oynayan elit askeri birlik CAPSAT geçtiğimiz hafta sonu protestoculara destek vererek "Göstericilere ateş açmayı reddettiğini" duyurmuştu. Gelişmelerin ardından ordu General Demosthene Pikulas’ı yeni genelkurmay başkanı olarak atamıştı. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda seçimlere kadar bu görevi üstlenen Senato Başkanı’nı görevden alarak yerine Jean André Ndremanjary’ı getirmişti.

DARBE GİRİŞİMİ SUÇLAMASI

Rajoelina’nın ofisinden yapılan açıklamada ise, ordunun "yasadışı şekilde ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişimi başlattığı" belirtilerek, "Durumun son derece ciddi olması nedeniyle, bu istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınıyor ve ülkenin tüm güçlerini anayasal düzeni ve ulusal egemenliği savunmak için birleşmeye çağırıyoruz" denilmişti.

