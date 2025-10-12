Afganistan-Pakistan çatışmasında bilanço açıklandı: "200 Taliban kuvveti öldürüldü"

Afganistan sınırında Taliban güçlerinin Pakistan karakollarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, her iki tarafın da kayıplar verdiği belirtildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan sınırında çıkan çatışmalarda 200 Taliban kuvvetinin öldürüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada, başlayan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği, 29 askerin ise yaralandığı ve Afganistan’a ait 21 sınır karakolunun ele geçirildiği belirtildi.

"KARARLI VE ETKİLİ CEVAP VERECEĞİZ"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Pakistan sınırında sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Şerif, her türlü provokasyona karşı ülkesinin kararlı ve etkili bir cevap vereceğini ifade etti. Öte yandan ülkenin savunması konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı tutumundan övgüyle bahseden Başbakan Şerif, "Silahlı kuvvetlerimizin profesyonelliği ve cesaretiyle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI DAR, AFGANİSTAN'I SUÇLADI

Sınırdaki gelişmelerden "derin endişe duyduğunu" da dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ise Afganistan’ı "sebepsiz saldırılar düzenleyerek provoke etmekle" suçladı. Dar, Pakistan’ın "savunmada son derece ihtiyatlı davrandığını" belirtti.

"AFGANİSTAN'DA HİNDİSTAN GİBİ CEVABINI ALACAK"

ISPR, Cuma günü Taliban kuvvetleri ile ülkede yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan’ın (TTP), nedensiz bir saldırı başlattığını bildirmişti.

Saldırının sınır bölgelerinde istikrarsızlığa yol açmanın ve terörizmi kolaylaştırmayı amaçlayan unsurların hain planlarının bir parçası olarak nitelendirilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" açıklamasını yapmıştı.