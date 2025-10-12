Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Afganistan-Pakistan çatışmasında bilanço açıklandı: "200 Taliban kuvveti öldürüldü"

Pakistan Ordusu, Afganistan sınırında çıkan çatışmalarda 200 Taliban kuvvetinin öldürüldüğü ve 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan'a ait 21 sınır karakolu ele geçirilirken, Pakistan Başbakanı, ülkesinin her türlü provokasyona karşı kararlı ve etkili bir cevap vereceğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 17:33

sınırında güçlerinin karakollarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, her iki tarafın da kayıplar verdiği belirtildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan sınırında çıkan çatışmalarda 200 Taliban kuvvetinin öldürüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada, başlayan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği, 29 askerin ise yaralandığı ve Afganistan’a ait 21 sınır karakolunun ele geçirildiği belirtildi.

Afganistan-Pakistan çatışmasında bilanço açıklandı: "200 Taliban kuvveti öldürüldü"

"KARARLI VE ETKİLİ CEVAP VERECEĞİZ"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Pakistan sınırında sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Şerif, her türlü provokasyona karşı ülkesinin kararlı ve etkili bir cevap vereceğini ifade etti. Öte yandan ülkenin savunması konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı tutumundan övgüyle bahseden Başbakan Şerif, "Silahlı kuvvetlerimizin profesyonelliği ve cesaretiyle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Afganistan-Pakistan çatışmasında bilanço açıklandı: "200 Taliban kuvveti öldürüldü"

DIŞİŞLERİ BAKANI DAR, AFGANİSTAN'I SUÇLADI

Sınırdaki gelişmelerden "derin endişe duyduğunu" da dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ise Afganistan’ı "sebepsiz saldırılar düzenleyerek provoke etmekle" suçladı. Dar, Pakistan’ın "savunmada son derece ihtiyatlı davrandığını" belirtti.

Afganistan-Pakistan çatışmasında bilanço açıklandı: "200 Taliban kuvveti öldürüldü"

"AFGANİSTAN'DA HİNDİSTAN GİBİ CEVABINI ALACAK"

ISPR, Cuma günü Taliban kuvvetleri ile ülkede yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan’ın (TTP), nedensiz bir saldırı başlattığını bildirmişti.

Saldırının sınır bölgelerinde istikrarsızlığa yol açmanın ve terörizmi kolaylaştırmayı amaçlayan unsurların hain planlarının bir parçası olarak nitelendirilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" açıklamasını yapmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afganistan ve Pakistan arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı iddiası
Hindistan ve Pakistan arasında gerilim yeniden arttı: Felaketle sonuçlanabilecek yıkım olur!
ETİKETLER
#pakistan
#afganistan
#taliban
#çatışma
#Terörizm
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.