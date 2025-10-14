Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Aktüel
Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Dubai Basketboll maçına saatler kaldı

EuroLeague'nin 4. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol ile kaşrı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko karşılaşmadan galibiyet alarak kötü gidişatı toparlamak istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Dubai Basketboll maçına saatler kaldı
Son şampiyon bugün EuroLegue'nin 4. hafta karşılaşmaları kapsamında Dubai Basketball ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 3 karşılaşmanın 1'inde galibiyet, 2'sinde ise mağlubiyet aldı. Üst üste iki hafta mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Dubai Basketboll karşılaşmasıyla bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Dubai Basketboll maçına saatler kaldı

'nin yeni takımlarından Dubai Basketball ise Jurica Golemac önderliğinde oynadığı 3 maçta, 1 galibiyet aldı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Dubai Basketboll maçına saatler kaldı

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Dubai Basketboll maçına saatler kaldı

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Dubai maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

#Spor
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#euroleague
#Dubai Basketball
#Basketball
#Aktüel
