Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Dubai Basketboll maçına saatler kaldı

Son şampiyon Fenerbahçe Beko bugün EuroLegue'nin 4. hafta karşılaşmaları kapsamında Dubai Basketball ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 3 karşılaşmanın 1'inde galibiyet, 2'sinde ise mağlubiyet aldı. Üst üste iki hafta mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Dubai Basketboll karşılaşmasıyla bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

EuroLeague'nin yeni takımlarından Dubai Basketball ise Jurica Golemac önderliğinde oynadığı 3 maçta, 1 galibiyet aldı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.