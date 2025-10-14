Menü Kapat
19°
Otomobil
Avatar
Editor
 Ümit Buget

En çok satanlar belli oldu: Bir araç atağa kalktı!

Yılın ilk 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, TOGG T10X'in atağı dikkat çekti. Tamamen elektrikli araçlar 2 otomobille varlığını sürdürdü. İşte o liste...

En çok satanlar belli oldu: Bir araç atağa kalktı!
AA
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 13:33
|
14.10.2025
14.10.2025
saat ikonu 13:41

'de fiyatları ve otomobil tercihleri araba alıp satmak isteyenler tarafından en çok takip edilen konulardan biri. Bu çerçevede yılın 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesi de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

En çok satanlar belli oldu: Bir araç atağa kalktı!

Otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu.

Eylülde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 oldu. Hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adet olarak kayıtlara geçti.

En çok satanlar belli oldu: Bir araç atağa kalktı!

ZİRVE DEĞİŞMEDİ, ATAKTA

Yılın 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.

Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 34 bin 151 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 27 bin 420 ile Tesla Model Y bulunurken, 26 bin 933 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde dördüncü sırada yer alırken geçen yılın aynı döneminde 17 bin 49 satış ile yedinci sırada idi. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan beşinci otomobil 19 bin 534 ile BYD Seal U olurken, Fiat Egea 18 bin 323 ile altıncı, Toyota C-HR 17 bin 755 satışla yedinci sırada konumlandı.

En çok satanlar belli oldu: Bir araç atağa kalktı!

Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay 1194'lük satışla elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla 1664 adetle ilk sırada yer aldı. Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

En çok satanlar belli oldu: Bir araç atağa kalktı!

