Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı! Bakın ilk başrol teklifi kime gitmiş

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonda Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası adı Kuruluş Orhan dizisinin başrolü oldu. İddialara göre; Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan dizisinde bölüm başına 3 milyon TL kazanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı! Bakın ilk başrol teklifi kime gitmiş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 13:57

'in dizisinden ayrılmasının ardından yapım ekibi dizi kadrosu ve adında değişime gitti. Yeni ismiyle dizinin adı Kuruluş Orhan olurken, başrolünde ise son dönemin çok konuşulan oyuncusu oldu. Mehmet Üstündağ, Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı 3 milyon TL kazanacağını iddia etti.

MERT YAZICIOĞLU BÖLÜM BAŞINA 3 MİLYON TL KAZANACAK

Karagül dizisiyle oyunculuğa başlayan Mert Yazıcıoğlu, son olarak Kızıl Goncalar dizisiyle en çok konuşulan erkek oyuncular arasına girdi. Burak Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL istemesinin ardından Kuruluş Osman ile anlaşmasını feshetmesiyle Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı.

Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı! Bakın ilk başrol teklifi kime gitmiş

KIVANÇ TATLITUĞ İLE BİRKAN SOKULLU REDDETTİ, BAŞROL MERT YAZICIOĞLU'NUN OLDU

Kuruluş Osman'ın devamı niteliğinde yayın hayatına başlayacak Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu olurken, Mehmet Üstündağ, başrol için ilk olarak 'a daha sonra ise 'ya teklif gittiğini belirtti. Birkan Sokullu ile anlaşmaya varılırken, daha sonra yapım ekibi boyunuz uzun" diyerek Mert Yazıcıoğlu'na teklif sunduğu iddia edildi.

Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı! Bakın ilk başrol teklifi kime gitmiş

Gel Konuşalım programına konuk olan Mehmet Üstündağ, Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başına Kuruluş Orhan'dan 3 milyon TL kazanacağını iddia etti.

Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı! Bakın ilk başrol teklifi kime gitmiş

KURULUŞ ORHAN BAŞLAMADAN REKOR KIRDI

Kuruluş Orhan'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Mısır, Cezayir, Fas başta olmak üzere bütün MENA Bölgesi ile birlikte Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Bosna Hersek başta olmak üzere 35 ülkeye satışı gerçekleşti.

Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı! Bakın ilk başrol teklifi kime gitmiş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayhan'dan sonra Survivor'ın ikincisi yarışmacısı belli oldu! Derin Talu iddiası sosyal medyayı karıştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#burak özçivit
#kuruluş osman
#kıvanç tatlıtuğ
#mert yazıcıoğlu
#birkan sokullu
#Kuruluş Orhan
#Mehmet Üstündağ
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.