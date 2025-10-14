Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Orhan'dan bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı! Bakın ilk başrol teklifi kime gitmiş

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılmasının ardından yapım ekibi dizi kadrosu ve adında değişime gitti. Yeni ismiyle dizinin adı Kuruluş Orhan olurken, başrolünde ise son dönemin çok konuşulan oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu. Mehmet Üstündağ, Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı 3 milyon TL kazanacağını iddia etti.

MERT YAZICIOĞLU BÖLÜM BAŞINA 3 MİLYON TL KAZANACAK

Karagül dizisiyle oyunculuğa başlayan Mert Yazıcıoğlu, son olarak Kızıl Goncalar dizisiyle en çok konuşulan erkek oyuncular arasına girdi. Burak Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL istemesinin ardından Kuruluş Osman ile anlaşmasını feshetmesiyle Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE BİRKAN SOKULLU REDDETTİ, BAŞROL MERT YAZICIOĞLU'NUN OLDU

Kuruluş Osman'ın devamı niteliğinde yayın hayatına başlayacak Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu olurken, Mehmet Üstündağ, başrol için ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ'a daha sonra ise Birkan Sokullu'ya teklif gittiğini belirtti. Birkan Sokullu ile anlaşmaya varılırken, daha sonra yapım ekibi boyunuz uzun" diyerek Mert Yazıcıoğlu'na teklif sunduğu iddia edildi.

Gel Konuşalım programına konuk olan Mehmet Üstündağ, Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başına Kuruluş Orhan'dan 3 milyon TL kazanacağını iddia etti.

KURULUŞ ORHAN BAŞLAMADAN REKOR KIRDI

Kuruluş Orhan'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Mısır, Cezayir, Fas başta olmak üzere bütün MENA Bölgesi ile birlikte Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Bosna Hersek başta olmak üzere 35 ülkeye satışı gerçekleşti.