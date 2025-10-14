Türkiye kaç puanı var, kaçıncı sırada? Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu puan durumu

Kategoriler
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları devam ediyor. Grup karşılaşmaların sonucunda birinci sırada yer alan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. İkinci takımlar ise play-off turuna katılım sağlayacak.
Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin kaç puanı olduğu ve kaçıncı sırada olduğu araştırılıyor. Türkiye 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu gündem oldu.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor. A Milli Takım grup aşaması kapsamında oynadığı 3 maçın, 2'sinde galibiyet aldı. 6 puan toplayan A Milli Takım, E Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.
A Milli Takım bugün oynayacağı Gürcistan karşılaşmasından da galibiyet ile ayrılırsa 2. olarak play-off turuna gitmeyi garantileyecek.
E Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan İspanya 9 puanla birinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan A Milli Takım ise İspanya'nın hemen arkasından 2. sırada bulunuyor. Gürcistan ise sadece 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. 3. sırada yer alan Gürcistan'ı ise henüz puan alamayan Bulgaristan takip ediyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu puan durumu ise şöyle: