Türkiye kaç puanı var, kaçıncı sırada? Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu puan durumu

A Milli Takımımız bugün 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 4. maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Karşılaşma öncesinde Türkiye kaç puanı var, gruplarda kaçıncı sırada olduğu gündem oldu. A Milli Takım, Gürcistan karşılaşmasında galibiyetle ayrılırsa 2. olmayı garantileyecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu puan durumu merak ediliyor.

Türkiye kaç puanı var, kaçıncı sırada? Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu puan durumu
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 13:48
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 13:48

grup maçları devam ediyor. Grup karşılaşmaların sonucunda birinci sırada yer alan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. İkinci takımlar ise play-off turuna katılım sağlayacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin kaç puanı olduğu ve kaçıncı sırada olduğu araştırılıyor. Türkiye 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu gündem oldu.

Türkiye kaç puanı var, kaçıncı sırada? Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu puan durumu

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde , Bulgaristan ve ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor. A Milli Takım grup aşaması kapsamında oynadığı 3 maçın, 2'sinde galibiyet aldı. 6 puan toplayan A Milli Takım, E Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.

A Milli Takım bugün oynayacağı Gürcistan karşılaşmasından da galibiyet ile ayrılırsa 2. olarak play-off turuna gitmeyi garantileyecek.

Türkiye kaç puanı var, kaçıncı sırada? Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu puan durumu

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

E Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan İspanya 9 puanla birinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan A Milli Takım ise İspanya'nın hemen arkasından 2. sırada bulunuyor. Gürcistan ise sadece 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. 3. sırada yer alan Gürcistan'ı ise henüz puan alamayan Bulgaristan takip ediyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu puan durumu ise şöyle:

  • İspanya: 9
  • Türkiye: 6
  • Gürcistan: 3
  • Bulgaristan: 0
