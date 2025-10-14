Menü Kapat
19°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bayhan'dan sonra Survivor'ın ikincisi yarışmacısı belli oldu! Derin Talu iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Survior yarışmasının bu sezon yarışmacıları tek tek belli olmaya başladı. İlk olarak Acun Ilıcalı Survivor 2016 sezonunun ilk yarışmacısının Bayhan olduğunu açıklarken, ikinci yarışmacının ise Derin Talu olacağı iddia edildi.

Bayhan'dan sonra Survivor'ın ikincisi yarışmacısı belli oldu! Derin Talu iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Survivor 2026 için geri sayım başladı. All Star-Ünlüler formatında yayınlanacak Survivor 2026'nin ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan olmuştu. Sosyal medyada Bayhan'ın ardından ünlüler takımında yarışacak kişinin Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu olduğu iddia edildi.

SURVIVOR'IN İKİNCİ YARIŞMACISI DERİN TALU MU OLDU?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonun yarışmacıları şimdiden merak konusu olurken, sosyal medya fenomeni Derin Talu'nun kadroda yer alacağı iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Derin Talu 2021 yılında Survivor'a katılmak istediğini belirmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bazı fan sayfaları Derin Talu iddialarını doğruladı.

Bayhan'dan sonra Survivor'ın ikincisi yarışmacısı belli oldu! Derin Talu iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Derin Talu geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından "Ben az kalsın Survivor’a katılıyordum. 2021’de kafama taktım, ‘Survivor’a katılacağım’ diye. Annemler konuştu, ben ünlüler takımından katılacaktım. Görüşmeye gittik, bana sordular ‘Hiç izledin mi Survivor?’ diye. Ben de ‘Hayır, hiç izlemedim. Sürpriz olmasını istiyorum’ dedim' Acun abiler dedi ki, ‘Hiç izlemediysen başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı?’ falan. Yapmamıştım, o yüzden de beni almamaya karar vermişlerdi.” diyerek Survivor'a katılma girişiminde bulunduğunu belirtmişti.

Bayhan'dan sonra Survivor'ın ikincisi yarışmacısı belli oldu! Derin Talu iddiası sosyal medyayı karıştırdı

SURVIVOR'IN İLK YARIŞMACISI BAYHAN'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Survivor'ın bu sezonki ilk yarışmacısı Bayhan yarışmayla ilgili, "Survivor ile ilgili heyecan hissediyorum. Survivor'a gidiyorsak sonuna kadar gitmeyi deneceğiz. Herhangi bir tedirginliğim yok. Neler olacağını bilmiyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Survivor dışında bir adaya gitsem yanıma Cango'yu götürürdüm, sağlam adamdır." dedi.

Bayhan'dan sonra Survivor'ın ikincisi yarışmacısı belli oldu! Derin Talu iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Sıkça Sorulan Sorular

Derin Talu kaç yaşında?
3 Eylül 2003 New York doğumlu Derin Talu, Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun küçük kızıdır.
