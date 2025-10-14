Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Amazon Prime zam mı geldi, kaç TL oldu? 2025 Prime Video, Amazon Prime fiyatları

Amazon tarafından Prime ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Kullanıcılar tarafında Amazon Prime zamlandı mı, kaç TL oldu sorularının cevapları araştırılıyor. 2025 Amazon Prime ve Prime Video güncel ücretleri belli oldu.

Amazon Prime zam mı geldi, kaç TL oldu? 2025 Prime Video, Amazon Prime fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 12:03

Amazon'un hizmeti Prime ve dizi/film platformu 'nun aylık ücretlerine geldi. Gelen zammın ardından kullanıcılar tarafından kaç TL oldu, Prime Video ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Amazon Prime zam mı geldi, kaç TL oldu? 2025 Prime Video, Amazon Prime fiyatları

AMAZON PRİME KAÇ TL OLDU 2025?

Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre Prime üyeliği aylık 49,90 TL'den 69,90 TL'ye çıkarıldı. Yapılan yeni zam ile birlikte Prime aylık abonelik ücretinde 20 TL artış yapıldı.

Amazon Prime zam mı geldi, kaç TL oldu? 2025 Prime Video, Amazon Prime fiyatları

PRİME VİDEO ZAM MI GELDİ, KAÇ TL OLDU 2025?

Amazon'un dizi ve film platformu Prime Video, Amazon Prime abonelik sistemi kapsamında kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların Prime Video'yu kullanabilmek için Amazon Prime abonesi olması gerekiyor.

Bu kapsamda otomatik olarak Prime Video ücretlerine de zam gelmiş oldu. Prime Video'yu kullanmak isteyen kullanıcıların artık aylık 69,90 TL ödemeleri gerekiyor.

