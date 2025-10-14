Amazon Prime zam mı geldi, kaç TL oldu? 2025 Prime Video, Amazon Prime fiyatları

Amazon'un abonelik hizmeti Prime ve dizi/film platformu Prime Video'nun aylık ücretlerine zam geldi. Gelen zammın ardından kullanıcılar tarafından Amazon Prime kaç TL oldu, Prime Video ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

AMAZON PRİME KAÇ TL OLDU 2025?

Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre Prime üyeliği aylık 49,90 TL'den 69,90 TL'ye çıkarıldı. Yapılan yeni zam ile birlikte Prime aylık abonelik ücretinde 20 TL artış yapıldı.

PRİME VİDEO ZAM MI GELDİ, KAÇ TL OLDU 2025?

Amazon'un dizi ve film platformu Prime Video, Amazon Prime abonelik sistemi kapsamında kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların Prime Video'yu kullanabilmek için Amazon Prime abonesi olması gerekiyor.

Bu kapsamda otomatik olarak Prime Video ücretlerine de zam gelmiş oldu. Prime Video'yu kullanmak isteyen kullanıcıların artık aylık 69,90 TL ödemeleri gerekiyor.