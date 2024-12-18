Cybertruck, 'efendisi' Tofaş Kartal ile görüntülendi! "Haddini bil Tesla"
18-12-2024 13:26
| Güncelleme: 18-12-2024 13:36
Tesla'nın tüm dünyada ilgi odağı olan Cybertruck modeli Türkiye'de de görüldü. İstanbul'da kaydedilen görüntülerde; bir çekicinin üzerindeki Cybertruck, aynı çekiciye arkadan bağlı şeklide taşınan Tofaş Kartal ile birlikte kameralara yansıdı. Tofaş ve Cybertruck'ın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcının yaptığı; "Haddini bil Tesla", "Kartal daha karizmatik duruyor", "Galericinin portföyü geniş" ve "Kartal onu geçecek de çekici izin vermiyor" yorumu herkesi güldürdü.