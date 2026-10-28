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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 20:57

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolar! Bakan Şimşek: Sanayi sektörüne desteğimiz devam edecek

Dünya Bankası, Türkiye'ye sanayi alanında kullanılacak 485 milyon dolarlık bir finansman sağladı. Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi için kullanılacak kaynak hakkında

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolar! Bakan Şimşek: Sanayi sektörüne desteğimiz devam edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 20:57

, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm sürecine destek sağlayacak Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi için 485 milyon dolar kaynak aktaracak.

HABERİN ÖZETİ

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolar! Bakan Şimşek: Sanayi sektörüne desteğimiz devam edecek

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Dünya Bankası, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi için 485 milyon dolarlık kaynak aktaracak.
Proje, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.
Finansman, Türk Eximbank ve VakıfBank tarafından yürütülecek ve her iki bankaya ikrazen kullandırılmak üzere 242,5 milyon dolar aktarılacak.
Kaynak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının programları çerçevesinde teşvik belgeli olan ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına sağlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansman tutarının 10 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Şimşek, Dünya Bankası ile sürdürülen iş birliğinin gelecek dönemde de güçlenerek devam edeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor. Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolar! Bakan Şimşek: Sanayi sektörüne desteğimiz devam edecek

Türk Eximbank ve VakıfBank tarafından yürütülecek proje kapsamında Bakanlık tarafından Dünya Bankasından 485 milyon dolar karşılığı uygun koşullu dış finansman temin edilecek. Söz konusu bankaların her birine ikrazen kullandırılmak üzere 242,5 milyon dolar karşılığı kaynak aktarılacak.

İLERİ TEKNOLOJİ ADAPTASYONUNA DESTEK

Projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm programları çerçevesinde teşvik belgeli olup imalat sanayisinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile orta-büyük ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sağlanacak.

Bu doğrultuda, reel sektörün sürdürülebilir üretim modelleri geliştirmesi ve ileri teknoloji adaptasyonu desteklenerek, ülke sanayisinin küresel değer zincirlerindeki rekabetçiliği güçlendirilecek.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolar! Bakan Şimşek: Sanayi sektörüne desteğimiz devam edecek

BAKAN ŞİMŞEK: DÜNYA BANKASI İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı , konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Orta Vadeli Program ile uyumlu olacak şekilde dış finansman teminini sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu yıl sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansman tutarı 10 milyar dolar olurken, bu krediyle sanayi sektörüne yönelik desteğimiz güçlü şekilde devam edecek." dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ile sürdürülen iş birliğinin gelecek dönemde de güçlenerek süreceğini kaydetti.

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanlığı
#Türk Eximbank
#Dünya Bankası
#Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi
#Ekonomi
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