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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:47

Pasifik Holding'in 3 yöneticisinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı

Fon soruşturması kapsamında, Pasifik Holding yöneticileri Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Pasifik Holding'in 3 yöneticisinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. ​​​​​​​

Pasifik Holding'in 3 yöneticisinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılığın yazısında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "nitelikli dolandırıcılık" öncül suçlarından elde edilen "mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki gerçek kişilerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek başsavcılıktan görüş alınması yönünde yükümlülük getirildiği kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Ekim tarih ve 2026/77 sayılı bülteninde Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU) payları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, suç duyurusu kapsamında Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın yer almadığı, delillerin yeniden değerlendirilmesi üzerine bu aşamada şüpheliler hakkında tedbire gerek görülmediği anlaşılmakla, isimleri belirtilen kişiler ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

 


 

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Pasifik Holding
#Fatih Erdoğan
#Abdulkerim Fırat
#Mehmet Erdoğan
#Ekonomi
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