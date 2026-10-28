TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:59

Tera Yatırım yatırımcılarına ödeme detayları belli oldu

SPK'nın faaliyet izinlerini iptal ettiği TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yatırımcılarının tazmin süreci Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yürütülecek. Tazmin kapsamına alınan ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilanını takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tera Yatırım yatırımcılarına ödeme detayları belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:59

Fon soruşturmasında adı geçen ve () tarafından tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edilen TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yatırımcılarının tazmin sürecindeki detaylar belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

Tera Yatırım yatırımcılarına ödeme detayları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edilen TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırımcılarının tazmin süreci detaylandı.
TERA Yatırım'ın yasal organlarının görev ve yetkileri 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tasfiye tamamlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yerine getirilecek.
Tazmin kapsamı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepleri kapsayacak.
YTM tarafından alacaklılar cetveli hazırlanacak ve ilgililer bu cetveldeki kendi alacaklarına ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecek.
Tazmin kapsamındaki ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek ve bu süre zorunlu hallerde SPK onayıyla en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Şirketin yasal organlarının görev ve yetkileri 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tasfiye tamamlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yerine getirilecek.

Tera Yatırım yatırımcılarına ödeme detayları belli oldu

YTM tarafından yapılan duyuruya göre, tazmin kapsamı yatırım hizmetleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepleri kapsayacak. Yatırımcılar, tazmin başvurularını YTM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyurularda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

"ALACAKLILAR CETVELİ HAZIRLANACAK"

YTM tarafından, yatırım kuruluşunun yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olan kişileri, alacak miktarlarını ve borçluları gösteren alacaklılar cetveli hazırlanacak. İlgililer, cetvelde yer alan kendi alacaklarına ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecek. Alacaklılar cetvelinde yer almayan alacaklara ilişkin başvuruların usul ve esasları da YTM tarafından ayrıca duyurulacak.

Tera Yatırım yatırımcılarına ödeme detayları belli oldu

ÖDEMELER 3 AY İÇİNDE YAPILACAK

Tazmin kapsamındaki ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek. Zorunlu hallerde bu süre, SPK'nın onayıyla en fazla 3 ay daha uzatılabilecek. Tazmin karar tarihi ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süre için nakit alacaklara faiz uygulanmayacak. Başvuru formlarını belirtilen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara ise eksiklikler giderilene kadar ödeme yapılmayacak.

Yatırımcılar, tazmin sürecine ilişkin duyurulara, başvuru formlarına ve diğer bilgilere YTM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon Koordinasyon Kurulu toplandı: Tasfiyedeki fonlarda ilk ara ödemeler başlıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 4 üst düzey yöneticiden 2’si tutuklandı
ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Tera Yatırım Menkul Değerler A.ş.
#Yatırımcı Tazmin Merkezi
#Ytm
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.