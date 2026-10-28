Fon soruşturmasında adı geçen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edilen TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yatırımcılarının tazmin sürecindeki detaylar belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Tera Yatırım yatırımcılarına ödeme detayları belli oldu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edilen TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırımcılarının tazmin süreci detaylandı. TERA Yatırım'ın yasal organlarının görev ve yetkileri 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tasfiye tamamlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yerine getirilecek. Tazmin kapsamı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepleri kapsayacak. YTM tarafından alacaklılar cetveli hazırlanacak ve ilgililer bu cetveldeki kendi alacaklarına ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecek. Tazmin kapsamındaki ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek ve bu süre zorunlu hallerde SPK onayıyla en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.

Şirketin yasal organlarının görev ve yetkileri 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tasfiye tamamlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yerine getirilecek.

YTM tarafından yapılan duyuruya göre, tazmin kapsamı yatırım hizmetleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepleri kapsayacak. Yatırımcılar, tazmin başvurularını YTM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyurularda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

" ALACAKLILAR CETVELİ HAZIRLANACAK"

YTM tarafından, yatırım kuruluşunun yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olan kişileri, alacak miktarlarını ve borçluları gösteren alacaklılar cetveli hazırlanacak. İlgililer, cetvelde yer alan kendi alacaklarına ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilecek. Alacaklılar cetvelinde yer almayan alacaklara ilişkin başvuruların usul ve esasları da YTM tarafından ayrıca duyurulacak.

ÖDEMELER 3 AY İÇİNDE YAPILACAK

Tazmin kapsamındaki ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek. Zorunlu hallerde bu süre, SPK'nın onayıyla en fazla 3 ay daha uzatılabilecek. Tazmin karar tarihi ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süre için nakit alacaklara faiz uygulanmayacak. Başvuru formlarını belirtilen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara ise eksiklikler giderilene kadar ödeme yapılmayacak.

Yatırımcılar, tazmin sürecine ilişkin duyurulara, başvuru formlarına ve diğer bilgilere YTM'nin internet adresinden ulaşabilecek.