Ameliyat olurken türkü ve uzun hava söyledi! Yüzleri gülümseten anlar kamerada

Kahramanmaraş’ta ameliyat sırasında ilginç bir an yaşandı. Bir hasta ameliyat sırasında anestezinin de etkisiyle türkü ve uzun hava söyledi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yeter tarafından ameliyata alınan hasta Ahmet Altuntaş, operasyon sırasında anestezi etkisindeyken bir anda türkü söylemeye başladı. 'Burası Kahramanmaraş, yiğitlerin diyarı' sözleriyle uzun hava söyleyen Altuntaş’ın sesi ameliyathanede yankılanırken, o anlar ameliyathane personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.