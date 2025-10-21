Semih Kılıçsoy sessiz: Cagliari'de bekleyiş sürüyor!

Beşiktaş'taki ilk çıkışının ardından zamanla soru işaretlerine sebep olan Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz transfer döneminde Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanmıştı. Halihazırda İtalya'da istediği forma sürelerini bulamayan Semih Kılıçsoy, şu ana kadar yeni takımıyla beklentileri karşılayamadı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN CAGLIARI VE UYUM DÖNEMİ

Beşiktaş'tan 1 milyon Euro kiralama bedeliyle Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, Fabio Pisacane'nin takımında şu ana kadar 5 kez sahaya çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı! Esasen ise anlaşmada 12 milyon Euroluk satın alma opsiyonu da bulunan Cagliari'nin, Semih Kılıçsoy konusundaki tavrı henüz netleşmedi ve genç yeteneğin uyum dönemini atlatması gerektiği gündeme geldi.

CAGLIARI'DE SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Hafta sonu oynanan Bologna maçının ardından Semih Kılıçsoy ile ilgili değerlendirme yapan Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, "Milli takımdaki golünden sonra ona öz güven kazandırmak için oynatmak istedim. Açıkçası hazır olduğunu gördüğümüzde ilk 11'de şans bulabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

SEMİH KILIÇSOY MİLLİ TAKIMDA RÖVEŞATA GOLÜ ATMIŞTI

Budapeşte'deki MTK Stadyumu'nda Macaristan U21 ile Türkiye U21 takımları karşılaşırken, Semih Kılıçsoy harika bir röveşata golü atmış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.

SEMİH KILIÇSOY VE BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Beşiktaş'ta zaman zaman özel performanslar gösteren ve genç yaşta siyah beyazlı formayı giymeye başlayan Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralanmadan önce siyah beyazlılar ile toplam 87 maça çıkmış ve 16 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.