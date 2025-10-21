Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray ile Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, İstanbul’un ev sahipliğinde futbolseverlere unutulmaz bir Avrupa gecesi yaşatacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda lig aşamasındaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce oynadığı karşılaşmalardan 3 puan toplayarak 21. sırada yer alıyor. Bodo/Glimt maçı, Galatasaray’ın puan tablosunda üst sıralara tırmanma fırsatı yakalayacağı kritik bir sınav olacak. Avrupa arenasında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yoğun fikstürüne rağmen evinde oynayacağı bu maçla taraftar desteğini arkasına almak istiyor.

Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray’ın grup aşamasındaki performansını şekillendirecek önemli bir viraj niteliği taşıyor. UEFA’nın yeni lig sistemi kapsamında takımlar, topladıkları puanlara göre genel sıralamada yer alıyor. Bu nedenle her maç, puan ve sıralama açısından büyük önem taşıyor. Bodo/Glimt karşılaşması da bu anlamda Galatasaray için sezonun belirleyici maçlarından biri olacak. Mücadele, Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

GALATASARAY KİMLE OYNAYACAK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin sahasında, İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda oynanacak. İki takım, bugüne kadar resmi bir maçta karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle karşılaşma, hem istatistiksel hem de futbolseverler açısından yeni bir sayfa olacak.

Bodo/Glimt, son yıllarda Norveç futbolunun yükselen ekiplerinden biri olarak biliniyor. Hızlı kontratak futbolu ve yüksek tempo anlayışıyla dikkat çeken ekip, Galatasaray karşısında deplasmanda puan arayacak. Ev sahibi Galatasaray ise taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede kazanarak Avrupa’daki iddiasını güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, futbolseverler için şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI NE ZAMAN OYNAYACAK?

Galatasaray Bodo/Glimt maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek maçta binlerce sarı-kırmızılı taraftar tribünlerde yerini alacak.