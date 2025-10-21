Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacağı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2025-26 sezonunun üçüncü haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, taraftarlar için sezonun en merakla beklenen mücadelelerinden biri olacak. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 00:22

ile Bodo/Glimt, ’nin üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, İstanbul’un ev sahipliğinde futbolseverlere unutulmaz bir Avrupa gecesi yaşatacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2025-26 UEFA sezonunda lig aşamasındaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce oynadığı karşılaşmalardan 3 puan toplayarak 21. sırada yer alıyor. Bodo/Glimt maçı, Galatasaray’ın puan tablosunda üst sıralara tırmanma fırsatı yakalayacağı kritik bir sınav olacak. Avrupa arenasında mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yoğun fikstürüne rağmen evinde oynayacağı bu maçla taraftar desteğini arkasına almak istiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray’ın grup aşamasındaki performansını şekillendirecek önemli bir viraj niteliği taşıyor. UEFA’nın yeni lig sistemi kapsamında takımlar, topladıkları puanlara göre genel sıralamada yer alıyor. Bu nedenle her maç, puan ve sıralama açısından büyük önem taşıyor. Bodo/Glimt karşılaşması da bu anlamda Galatasaray için sezonun belirleyici maçlarından biri olacak. Mücadele, Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

GALATASARAY KİMLE OYNAYACAK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin sahasında, İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda oynanacak. İki takım, bugüne kadar resmi bir maçta karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle karşılaşma, hem istatistiksel hem de futbolseverler açısından yeni bir sayfa olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Bodo/Glimt, son yıllarda Norveç futbolunun yükselen ekiplerinden biri olarak biliniyor. Hızlı kontratak futbolu ve yüksek tempo anlayışıyla dikkat çeken ekip, Galatasaray karşısında deplasmanda puan arayacak. Ev sahibi Galatasaray ise taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede kazanarak Avrupa’daki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, futbolseverler için şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI NE ZAMAN OYNAYACAK?

Galatasaray Bodo/Glimt maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek maçta binlerce sarı-kırmızılı taraftar tribünlerde yerini alacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.