Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21-23 Ekim tarihlerinde Körfez ülkelerine ziyarette bulunacak. Kuveyt, Katar ve Umman'dan liderler düzeyinde gelen davete icabet edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt Devleti, Katar Devleti ve Umman Sultanlığına ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.