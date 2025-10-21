Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21-23 Ekim tarihlerinde Körfez ülkelerine ziyarette bulunacak. Kuveyt, Katar ve Umman'dan liderler düzeyinde gelen davete icabet edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

3 GÜNLÜK KÖRFEZ TURU BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt Devleti, Katar Devleti ve Umman Sultanlığına ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.