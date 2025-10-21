CHP'li Ali Mahir Başarır başarır hakkında soruşturma

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Bursa 39. Olağan Kongresi'nde konuşan partinin Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Çatlasa da patlasa da çıldırsa da kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi." ifadelerini kullanarak tepkilerin merkezine oturmuştu.