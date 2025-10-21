Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

CHP'li Ali Mahir Başarır başarır hakkında soruşturma

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP'li Ali Mahir Başarır başarır hakkında soruşturma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 01:00
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 01:03

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına " suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

CHP'li Ali Mahir Başarır başarır hakkında soruşturma

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

Bursa 39. Olağan Kongresi'nde konuşan partinin Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Çatlasa da patlasa da çıldırsa da kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi." ifadelerini kullanarak tepkilerin merkezine oturmuştu.

ETİKETLER
#chp
#hakaret
#ali mahir başarır
#ifade özgürlüğü
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Suç Soruşturması
#Politika
