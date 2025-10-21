Menü Kapat
Editor
 Selahattin Demirel

Kaddafi başını yaktı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçim kampanyasında Libya'nın devrik lideri Kaddafi'den yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezası almasının ardından bugün cezaevine girecek.

Kaddafi başını yaktı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin geçtiğimiz haftalarda 2007 seçim kampanyası sırasında dönemin lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro yasa dışı fon aldığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan verilen 5 yıllık hapis cezası bugün başlayacak.

Hakkında verilen cezanın temyiz süreci devam etmesine rağmen infazın ertelenmeden uygulanması kararlaştırılan Sarkozy'nin yarın hapis cezasının infazı kapsamında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne teslim olması bekleniyor.

AVUKATLAR ŞARTLI TAHLİYE BAŞVURUSU YAPACAK

Fransa tarihinde ilk kez bir eski cumhurbaşkanı temyiz süreci devam ederken cezaevine girmiş olacak. Sarkozy'nin avukatları kararı eleştirirken, Sarkozy ise "mücadeleyi sürdüreceğini" açıkladı. Sarkozy'nin avukatları, infazın başlamasıyla birlikte şartlı başvurusu yapacak. Başvurunun yaklaşık iki ay içinde sonuçlanması bekleniyor. Talebin reddedilmesi halinde Sarkozy'nin temyiz süreci tamamlanıncaya kadar cezaevinde kalabileceği ifade edildi.

Kaddafi başını yaktı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor

TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALACAK

Sarkozy'nin cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücrede tutulacağı ve diğer mahkumlarla temas kurmaması için günlük havalandırmaya yalnız çıkarılacağı ifade edildi. Haftada üç kez yakınlarıyla görüşme hakkına sahip olacak olan Sarkozy'nin yalnızca sabit hat üzerinden önceden kayıtlı numaralarla telefon görüşmesi yapabileceği, hücresinde kitap bulundurabileceği ve cezaevi kuralları çerçevesinde kütüphane ve spor alanına sınırlı erişim sağlayabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.

Kaddafi başını yaktı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor

Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında , yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti. Dava kapsamında Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edilmişti.

Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verilmişti. Fransız-Lübnanlı iş adamı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası almıştı. Suudi iş adamı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Davanın en önemli tanıklarından biri olan Lübnan asıllı Fransız iş adamı Ziad Takieddine, kararın açıklanmasından 2 gün önce Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetmiş, mahkeme Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! Mecliste her şeyi açıkladı: Gazze'ye 153 ton bombayı da itiraf etti
Trump'tan Hamas'a gözdağı: İsrail 2 dakika içinde oraya girebilir
