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 | Hüseyin Bahcivan

Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı? Eurofighter Typhoon teknik özellikleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından Eurofighter Typhoon tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Eurofighter Typhoon'un kaçıncı nesil savaş uçağı olduğu ve teknik özellikleri merak ediliyor.

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Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı? Eurofighter Typhoon teknik özellikleri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:46

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Bakanı John Healey, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında 'nin Eurofigter Typhoon alımına yönelik mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı olduğu ve teknik özellikleri gündeme geldi.

Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı? Eurofighter Typhoon teknik özellikleri

EUROFİGHTER KAÇINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI?

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya işbirliğinde üretilen , 4.5 nesil savaş uçağı olarak biliniyor.

Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı? Eurofighter Typhoon teknik özellikleri

EUROFİGHTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Eurofighter çift motorlu, süpersonik, kanal delta kanatlı çok amaçlı avcı uçağıdır. 1983 yılında geliştirilmeye başlanan uçak, ilk uçuşunu 27 Mart 1994 yılında gerçekleştirdi. Son derece çevik bir uçak olan Eurofighter, 4 Ağustos 2003 tarihinde ise operasyonel olarak hizmete girdi.

Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı? Eurofighter Typhoon teknik özellikleri

Mach 2.0 hızına çıkabilen savaş uçağı, kalkıştan 2,5 dakika sonra 35 bin ft ve Mach 1.5 hıza ulaşabiliyor. Hava-hava ve hava yer görevleri için çeşitli mühimmatlarla donatılabilen Eurofighter'ın 13 adet silah taşıma noktası bulunuyor. Uçağın diğer genle teknik özellikleri ise şöyle:

  • Mürettebat 1 (çift koltuklu versiyon da mevcut)
  • Uzunluk 15.96 metre
  • Kanat açıklığı 10.95 metre
  • Yükseklik 5.28 metre
  • Boş Ağırlık ~ 11.000 kg
  • Maksimum Kalkış Ağırlığı ~ 23.500 kg
  • Motor 2 × Eurojet EJ200 turbofan
  • İtki Her biri 90 kN (afterburner ile)
  • Azami Hız Mach 2.0+ (~2.495 km/saat)
  • Servis Tavanı 16.800 metre
  • Menzil ~ 2.900 km (harici tanklarla)
  • G Toleransı +9 g
ETİKETLER
#türkiye
#eurofighter typhoon
#savaş uçağı
#birleşik krallık
#Savunma Sanayi Fuarı
#4.5 Nesil Savaş Uçağı
#Aktüel
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