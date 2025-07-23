Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı? Eurofighter Typhoon teknik özellikleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Türkiye'nin Eurofigter Typhoon savaş uçağı alımına yönelik mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından Eurofighter kaçıncı nesil savaş uçağı olduğu ve teknik özellikleri gündeme geldi.

EUROFİGHTER KAÇINCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI?

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya işbirliğinde üretilen Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil savaş uçağı olarak biliniyor.

EUROFİGHTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Eurofighter çift motorlu, süpersonik, kanal delta kanatlı çok amaçlı avcı uçağıdır. 1983 yılında geliştirilmeye başlanan uçak, ilk uçuşunu 27 Mart 1994 yılında gerçekleştirdi. Son derece çevik bir uçak olan Eurofighter, 4 Ağustos 2003 tarihinde ise operasyonel olarak hizmete girdi.

Mach 2.0 hızına çıkabilen savaş uçağı, kalkıştan 2,5 dakika sonra 35 bin ft ve Mach 1.5 hıza ulaşabiliyor. Hava-hava ve hava yer görevleri için çeşitli mühimmatlarla donatılabilen Eurofighter'ın 13 adet silah taşıma noktası bulunuyor. Uçağın diğer genle teknik özellikleri ise şöyle: