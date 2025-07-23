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 | Sumru Tarhan

Türkiye kaç tane Eurofighter alacak? Eurofighter Typhoon kullanan ülkeler

Türkiye'ye Eurofighter uçaklarının teslimatına ilişkin açıklama sonrasında Türkiye'nin kaç tane Eurofighter alacağı merak konusu haline geldi. Mutabakat Zaptının imzalandığını bildirilmesi sonrası Eurofighter Typhoon kullanan ülkeler gündeme yerleşti

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Türkiye kaç tane Eurofighter alacak? Eurofighter Typhoon kullanan ülkeler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:58

Milli Savuma Bakanlığı kaynakları Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yaptı. 'nin gündeminde yer alan Typhoon'ı kullanan ülkeler de araştırıldı.

TÜRKİYE KAÇ TANE EUROFİGHTER ALACAK?

kaynakları Bakan Güler'in Savunma Bakanı ile bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcı olmasının kabulü ile ilgili anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptınının imzaladığını belirtti. Alman basınından Spiegel'in bilgilerine göre Ankara'dan gelen 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebi olumlu karşılandı.

Türkiye kaç tane Eurofighter alacak? Eurofighter Typhoon kullanan ülkeler

EUROFİGHTER TYPHOON KULLANAN ÜLKELER

Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı, çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin ortaklığıyla üretilen uçağın ana kullanıcısı Kraliyet Hava Kuvvetleri olurken, Alman Hava Kuvvetleri, İtalya Hava Kuvvetleri, İspanya Hava Kuvvetleri diğer kullanıcılar arasında yer alıyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
#savunma bakanlığı
#birleşik krallık
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#Aktüel
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