Dünya
Vatandaşlık şartı yok gel burada yaşa 4 milyon TL hibe verilsin!

Nüfusu azalan bölgeler için teşvik programları devam ediyor. İrlanda'da 2023 yılında başlattığı program kapsamında belirlenen adalara yerleşenlere 72 bin 240 sterlin yani 4 milyon lira ödeme yapıyor.

Vatandaşlık şartı yok gel burada yaşa 4 milyon TL hibe verilsin!
Birçok ülke gibi da nüfusu azalan bölgeler için teşvik programını sürdürüyor. Ülkenin ücra açıklarında bulunan adalara taşınan kişilere ''Yaşayan Adalarımız'' programı kapsamında, 72 bin 240 sterlin yani 4 milyon kadar verilecek. Üstelik vatandaşlık şartı da aranmayacak.

Adalardan herhangi birine yerleşecek kişiden, boş ya da bakımsız mülkleri yenilemeleri bekleniyor. Hibe desteğinin amacı da bu. Bu program sayesinde nüfusu giderek azalan adalarda yeniden yaşam başlayacak.

Vatandaşlık şartı yok gel burada yaşa 4 milyon TL hibe verilsin!

Vatandaşlık şartı aranmasa da yerleşen kişilerin daimi olarak burada ikamet etmesi bekleniyor. Evlerin yazlık olarak kullanılması istenmiyor. Mülkün 2007 yılından önce inşa edilmiş olması ve en az iki yıldır boş durumda bulunması gerekiyor.

Vatandaşlık şartı yok gel burada yaşa 4 milyon TL hibe verilsin!

3 BİNDEN AZ KİŞİ YAŞIYOR

İrlanda’nın batı kıyısındaki yaklaşık 30 açık deniz adası, gelgit nedeniyle her gün ana karadan kopuyor. Bu adalarda yaşayanların sayısı artık 3 binin altına düşmüş durumda. 'Our living islands' sitesinde yer alan bilgilere göre, hükümet, hibe programıyla bu adalara yeni nüfus çekmeyi ve yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Yetkililer, “Bu adalar İrlanda’nın kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası. Hedefimiz bu toplulukları yeniden yaşatmak” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlık şartı yok gel burada yaşa 4 milyon TL hibe verilsin!

YENİ BAŞVURU DÖNEMİ

Program kapsamındaki bölgeler arasında en dikkat çeken yer, Galway Körfezi’ndeki Aran Adaları. Inishmore, Inishmaan ve Inisheer adalarından oluşan bu bölge, hem doğal güzellikleri hem de sessiz yaşamı tercih edenler için ideal görülüyor. Yeni başvuru dönemi ise 14 Kasım 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

