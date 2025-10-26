Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Araçla arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti!

Brezilya'da kırsal bir alanda 54 yaşındaki bir kadın, kullandığı kamyonetin kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki arı kovanlarına çarptı. Annesi ve babası, kızlarını kurtarmak isterken onlarca arı sokmasına maruz kaldı. Baba ve kızı hayata tutunamadı.

Araçla arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.10.2025
16:07
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
16:11

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Vacaria kasabasında trajik bir olay meydana geldi. 54 yaşındaki Silvana da Fatima Bragança da Luz, toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyonetiyle yaptı. Silvana, yol kenarındaki arı kovanlarına çarptı ve araçta sıkıştı.

Araçla arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti!

KAZA DEĞİL ARI SOKMASI HAYATTAN KOPARDI

Komşuları, hemen ailesine haber verdi. Silvana'nın babası 79 yaşındaki Raul Portela da Luz ve 72 yaşındaki annesi Maria da Luz olay yerine koştu. Baba Raul, kızını kurtarmak için yüzlerce arının arasına daldı fakat vücudunun birçok yerini arılar soktu. Arıların saldırısına uğrayan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ve ekiplerinin olay yerine gelmesi ise oldukça uzun sürdü. İtfaiye istasyonunun bölgeye yaklaşık 60 kilometre uzakta olduğu belirtildi. Ekipler olay yerine geldiğinde Silvana'ya müdahalede bulundular fakat artık çok geçti.

Araçla arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti!

''BU ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİRDİ''

İtfaiye sözcüsü, olay sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurbanlar yüzlerce kez arı sokmasına maruz kaldı. Ekibimiz olay yerine vardığında araçtaki kadın hala hayattaydı. Ölüm, kazanın devrilme anında değil, arı sokmalarının etkisiyle gerçekleşti."

Görgü tanığı Juliano Gibber ise "Bu ölümler önlenebilirdi. Kovanlar asla yol kenarına konmamalı. Arılar tahmin edilemez; en küçük titreşim bile saldırı refleksi doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Araçla arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti!

Dailymail'in haberine göre, Silvana'nın annesinin de onlarca kez arı sokmasına maruz kaldığı ancak tedavi sonrası hayata tutunduğu açıklandı.

Saldırı ihbarını umursamadı, pizza yemeye gitti!
Onlarca milyonluk euroluk hırsızlığın ardından kaçarken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda 2 gözaltı
ETİKETLER
#kaza
#itfaiye
#kurtarma
#Trajik Olay
#Ari Sokması
#Brazil
#Dünya
