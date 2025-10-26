Araçla arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti!

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Vacaria kasabasında trajik bir olay meydana geldi. 54 yaşındaki Silvana da Fatima Bragança da Luz, toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyonetiyle kaza yaptı. Silvana, yol kenarındaki arı kovanlarına çarptı ve araçta sıkıştı.

KAZA DEĞİL ARI SOKMASI HAYATTAN KOPARDI

Komşuları, hemen ailesine haber verdi. Silvana'nın babası 79 yaşındaki Raul Portela da Luz ve 72 yaşındaki annesi Maria da Luz olay yerine koştu. Baba Raul, kızını kurtarmak için yüzlerce arının arasına daldı fakat vücudunun birçok yerini arılar soktu. Arıların saldırısına uğrayan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi ise oldukça uzun sürdü. İtfaiye istasyonunun bölgeye yaklaşık 60 kilometre uzakta olduğu belirtildi. Ekipler olay yerine geldiğinde Silvana'ya müdahalede bulundular fakat artık çok geçti.

''BU ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİRDİ''

İtfaiye sözcüsü, olay sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurbanlar yüzlerce kez arı sokmasına maruz kaldı. Ekibimiz olay yerine vardığında araçtaki kadın hala hayattaydı. Ölüm, kazanın devrilme anında değil, arı sokmalarının etkisiyle gerçekleşti."

Görgü tanığı Juliano Gibber ise "Bu ölümler önlenebilirdi. Kovanlar asla yol kenarına konmamalı. Arılar tahmin edilemez; en küçük titreşim bile saldırı refleksi doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Dailymail'in haberine göre, Silvana'nın annesinin de onlarca kez arı sokmasına maruz kaldığı ancak tedavi sonrası hayata tutunduğu açıklandı.