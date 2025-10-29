Spor salonunda akılalmaz yarış: 3 ayda 50 kilo veren Porsche'yi kapar!

Uzmanları çileden çıkaran bir yarışma gündem oldu. Çin'in Shandong eyaletinin Binzhou şehrindeki spor salonu, sosyal medya platformlarından bir yarışma duyurdu; Aşırı zayıflama yarışması. Yarışmanın ödülü ise oldukça lüks bir araba olan Porsche Panamera. Fakat bu ödül için 3 ay içinde 50 kilo verilmesi isteniyor.

KONTENJAN 30 KİŞİYLE SINIRLI

Yarışmayı görenler, gerçek olup olmadığı konusunda tereddüt etti ancak spor salonu gerçek olduğunu doğruladı. Antrenör Wang soyadlı bir eğitmen, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, "Kamp başladı, şu ana kadar yedi-sekiz kişi kayıt yaptırdı. 30 kişiyle sınırlandırdık. Kontenjan dolunca kayıtlar kapanacak" dedi.

UZMANLAR 'ÖLÜMCÜL' DİYEREK UYARDI

Spor salonunun bu yarışması uzmanları ise harekete geçirdi. Ünlü tıp fenomeni Dr. Zeng, Weibo, 3 ayda 50 kilo vermenin oldukça zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulundu:

"Günde yarım kilo vermek aşırı hızlıdır. Bu tempoda yağ değil, kas kaybedilir. Hormon dengesizlikleri, saç dökülmesi ve kadınlarda regl kesilmesi gibi ciddi sağlık sorunları görülebilir. Güvenli kilo kaybı haftada 0.5 kilodur."

Bir diğer uzman, Şaanşi Eyalet Halk Hastanesi'nden Dr. Pu Yansong, hızlı kilo kaybının organlara aşırı yük bindirdiğini ve bazı durumlarda ölümcül olabileceğini belirtti:

"Sağlıklı kilo verme süreci; beynin, kasların ve organların yeni enerji dengesine uyum sağlayabileceği kadar yavaş olmalıdır."