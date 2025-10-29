Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Spor salonunda akılalmaz yarış: 3 ayda 50 kilo veren Porsche'yi kapar!

Bir spor salonu akılalmaz bir ödülle adından söz ettirdi. Çin'de bulunan spor salonu, 3 ay içinde 50 kilo veren kişiye Porsche hediye edeceğini duyurdu. Uzmanlar ise bu yarışmanın oldukça tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spor salonunda akılalmaz yarış: 3 ayda 50 kilo veren Porsche'yi kapar!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:19

Uzmanları çileden çıkaran bir gündem oldu. Çin'in Shandong eyaletinin Binzhou şehrindeki spor salonu, sosyal medya platformlarından bir yarışma duyurdu; Aşırı zayıflama yarışması. Yarışmanın ödülü ise oldukça lüks bir araba olan Porsche Panamera. Fakat bu ödül için 3 ay içinde 50 kilo verilmesi isteniyor.

Spor salonunda akılalmaz yarış: 3 ayda 50 kilo veren Porsche'yi kapar!

KONTENJAN 30 KİŞİYLE SINIRLI

Yarışmayı görenler, gerçek olup olmadığı konusunda tereddüt etti ancak spor salonu gerçek olduğunu doğruladı. Antrenör Wang soyadlı bir eğitmen, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, "Kamp başladı, şu ana kadar yedi-sekiz kişi kayıt yaptırdı. 30 kişiyle sınırlandırdık. Kontenjan dolunca kayıtlar kapanacak" dedi.

Spor salonunda akılalmaz yarış: 3 ayda 50 kilo veren Porsche'yi kapar!

UZMANLAR 'ÖLÜMCÜL' DİYEREK UYARDI

Spor salonunun bu yarışması uzmanları ise harekete geçirdi. Ünlü tıp fenomeni Dr. Zeng, Weibo, 3 ayda 50 kilo vermenin oldukça zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulundu:

"Günde yarım kilo vermek aşırı hızlıdır. Bu tempoda yağ değil, kas kaybedilir. Hormon dengesizlikleri, saç dökülmesi ve kadınlarda regl kesilmesi gibi ciddi görülebilir. Güvenli haftada 0.5 kilodur."

Spor salonunda akılalmaz yarış: 3 ayda 50 kilo veren Porsche'yi kapar!

Bir diğer uzman, Şaanşi Eyalet Halk Hastanesi'nden Dr. Pu Yansong, hızlı kilo kaybının organlara aşırı yük bindirdiğini ve bazı durumlarda ölümcül olabileceğini belirtti:

"Sağlıklı kilo verme süreci; beynin, kasların ve organların yeni enerji dengesine uyum sağlayabileceği kadar yavaş olmalıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki askerin mektupları 109 yıl sonra şişeden çıktı: Birinci Dünya Savaşı'nda cephedeydiler
Çernobil'de neler oluyor? Renkleri maviye dönen köpekler bilim insanlarını da şaşırttı!
ETİKETLER
#yarışma
#sağlık sorunları
#kilo kaybı
#Aşırı Zayıflama
#Uzman Uyarısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.