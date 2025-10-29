Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor

Rick Cinco, 17 yıl önce her şeyini kaybetti. Hem işinden hem de tüm parasından olan Cinco'nun sorumluluğunda olan bir ailesi de olunca bir çıkış yolu aradı. 2008 yılında bir alışveriş sitesinden 35 dolara ikinci el bir telefon alan Cinco, bir başka alışveriş sitesinde bu telefonu 75 dolara sattı. Bu telefon satışından sonra bir aydınlanma yaşayan Cinco, ''Bu sistemde bir açık bulmak gibiydi'' diyor.

''HER GÜN ÜRÜN ARADIM''

Şimdilerde 41 yaşında olan Cinco, o telefon satışının ardından günde 20 saat çalıştığını ve bu süreçte çok araştırmalar yaptığını ve çok şey öğrendiğini söyledi. Yaşadıklarını CNBC'ye anlatan Cinco, bit pazarlarını gezdiğini, ikinci el mağazalarından alışveriş yaptığını, insanlarla ilişkiler kurduğunu ve pazarı incelediğini anlattı:

''Bit pazarlarını geziyor, ikinci el mağazaları dolaşıyor, insanlarla ilişkiler kuruyor ve pazarı inceliyordum. Hiç durmadan her gün ürün paylaşıyordum.''

ŞİRKET KURDU

Amacının zamanla geçim sağlamak yerine büyük bir iş yeri kurma olduğunu söyleyen Cinco, 2023 yılında 'Technsports' isimli şirketi kurdu. Bu şirket, 2. el kıyafetleri toptan alıyor ve profesyonel satıcılara ulaştırıyor.

''SADECE PAYLAŞIN!''

Günde yaklaşık 5000 parça ürün satan Technsports, 2024’te 6,5 milyon dolar gelir elde etti. Her ürün yüzde 50'ye varan kar marjı sağlıyor. Cinco, ''Yaklaşık 20 yıldır bir gün bile izin yapmadım. Şanslıydım, fakat bu noktaya gelmek muazzam emek, disiplin ve fedakarlık gerektirdi.'' diyor.

Bu işe başlamak için çok para gerekmediğini, derin bilgiye ihtiyaç duyulmadığını anlatan Cinco ''Sadece başlayın!'' önerisinde bulunuyor ve ekliyor:

''Eğer 5 doları 25 dolara çevirebileceğinizi fark ederseniz, nasıl durabilirsiniz ki?''