12°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor

ABD'de işini ve parasını kaybeden Rick Cinco'yu zengin eden bir ikinci el telefon oldu. Tüm hayatını değiştiren o telefondan sonra hayatında neler olduğunu anlatan Cinco, duyanların ağzını açık bıraktı.

Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
29.10.2025
15:10
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
15:10

Rick Cinco, 17 yıl önce her şeyini kaybetti. Hem işinden hem de tüm parasından olan Cinco'nun sorumluluğunda olan bir ailesi de olunca bir çıkış yolu aradı. 2008 yılında bir alışveriş sitesinden 35 dolara ikinci el bir telefon alan Cinco, bir başka alışveriş sitesinde bu telefonu 75 dolara sattı. Bu telefon satışından sonra bir aydınlanma yaşayan Cinco, ''Bu sistemde bir açık bulmak gibiydi'' diyor.

Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor

''HER GÜN ÜRÜN ARADIM''

Şimdilerde 41 yaşında olan Cinco, o telefon satışının ardından günde 20 saat çalıştığını ve bu süreçte çok araştırmalar yaptığını ve çok şey öğrendiğini söyledi. Yaşadıklarını CNBC'ye anlatan Cinco, bit pazarlarını gezdiğini, ikinci el mağazalarından alışveriş yaptığını, insanlarla ilişkiler kurduğunu ve pazarı incelediğini anlattı:

''Bit pazarlarını geziyor, ikinci el mağazaları dolaşıyor, insanlarla ilişkiler kuruyor ve pazarı inceliyordum. Hiç durmadan her gün ürün paylaşıyordum.''

Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor

ŞİRKET KURDU

Amacının zamanla geçim sağlamak yerine büyük bir iş yeri kurma olduğunu söyleyen Cinco, 2023 yılında 'Technsports' isimli şirketi kurdu. Bu şirket, 2. el kıyafetleri toptan alıyor ve profesyonel satıcılara ulaştırıyor.

Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor

''SADECE PAYLAŞIN!''

Günde yaklaşık 5000 parça ürün satan Technsports, 2024’te 6,5 milyon dolar gelir elde etti. Her ürün yüzde 50'ye varan kar marjı sağlıyor. Cinco, ''Yaklaşık 20 yıldır bir gün bile izin yapmadım. Şanslıydım, fakat bu noktaya gelmek muazzam emek, disiplin ve fedakarlık gerektirdi.'' diyor.

Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor

Bu işe başlamak için çok para gerekmediğini, derin bilgiye ihtiyaç duyulmadığını anlatan Cinco ''Sadece başlayın!'' önerisinde bulunuyor ve ekliyor:

''Eğer 5 doları 25 dolara çevirebileceğinizi fark ederseniz, nasıl durabilirsiniz ki?''

Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor
ETİKETLER
#e-ticaret
#girişimcilik
#Ikinci El Ticaret
#Technsports
#Rick Cinco
#Dünya
