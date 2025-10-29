Sürekli aşağılayan, kötü davranan patronlarını kaçırıp öldürdüler!

ABD'de 50 yaşındaki iş insanı Tushar Atre'nin 1 Ekim 2019 yılında kaçırılıp öldürülmesine dair detaylar gün yüzüne çıktı. Atre, 6 yıl önce Kaliforniya'daki 5,4 milyon dolarlık sahil evine giren dört kişi tarafından yatağından sürüklenerek kaçırıldı. Yetkililer, saldırganların önce bıçaklayıp ardından silahla vurarak dağlık bir bölgeye götürdüğünü ve Atre'nin orada öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca evdeki kasadan da binlerce dolar çalınmıştı.

Olayla ilgili iki eski çalışan Stephen Nicholas Lindsay ve Kurtis Charters, daha önce görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Charters’ın kardeşi Kaleb Charters ve arkadaşları Joshua Camps ise halen yargılanıyor.

HAK ETTİKLERİ PARA İÇİN ŞINAV ÇEKMELERİNİ İSTEDİ

Dailymail'in haberine göre tanıklar, mahkemede ifade verdi. Atre'nin çalışanlarına kötü davrandığını, aşağılayıcı davrandığını, korku ortamı oluşturduğunu ve sık sık bağırdığını anlattı. Atre’nin en yakın çalışma arkadaşı Sam Borghese, işvereni hakkında “Saatte binlerce dolar kazandığını övünerek söylerdi. Çalışanlarına maaşlarını almak için 300 ila 500 şınav çektirirdi” dedi.

MAAŞLARINI VERMEDİ

Lindsay ve Kaleb Charters’ın Atre’nin çiftliğinde çalıştıkları, günde 12 saate varan sürelerle ağır iş yaptıkları ifade edildi. Çiftlikte çalışmaya başladıktan iki hafta sonra ikiliye 1400 dolar maaş ödenecekti. Ancak Atre, kaybolan bir araç anahtarlarından onları sorumlu tutarak çeklerini iptal etti.

Borghese’nin ifadesine göre, ikili paralarını almak için Atre’nin yanına döndüğünde, girişimci kendilerini zenginliğiyle övüp yeniden yüzlerce şınav çektirmeye zorladı.

ATRE NASIL KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLDÜ?

1 Ekim sabahı Kaleb Charters, kardeşi, Lindsay ve Camps’i Atre’nin evine götürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Atre’nin elleri bağlı halde sokağa koştuğu, yardım çığlıkları attığı ve saldırganlar tarafından yere yatırıldığı görüldü.

Daha sonra zanlılar Atre’yi çalınmış bir BMW’ye bindirerek dağlık bölgedeki çiftliğe götürdü. Orada bekleyen Kaleb Charters’ın yanında, Camps Atre’yi başından vurarak öldürdü.

Atre’nin cesedi, birkaç saat sonra araçtan 20–30 metre uzaklıkta bulundu. Elleri plastik kelepçelerle bağlıydı ve araç kanla kaplanmıştı.

KATİLLER NASIL YAKALANDI?

Cinayetin ardından Lindsay ve Kaleb Charters, nakit paraları kendi hesaplarına yatırdı ve Atre’nin banka bilgilerini kullanarak fatura ödemeye ve PayPal üzerinden para transfer etmeye çalıştı.

Mahkeme süreci halen devam ederken, Joshua Camps’in davası jüri kararının ardından yeniden başlayacak.