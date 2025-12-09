Dünyanın en hızlı askeri araçları hayran bıraktı! Sesten 3 kat daha hızlı uçabiliyorlar

Kategoriler
Dünyanın en hızlı askeri araçları görenleri hayran bırakıyor. Zira bazı araçlar sesten 3 kat daha hızlı uçabiliyor. Gelişmiş mühendislik ve yüksek teknolojinin bir araya gelmesiyle üretilen hava araçları sadece teknik özellikleri ile değil, stratejik olarak sağladıkları üstünlük ile uluslararası platformlarda söz sahibi olmanın kapılarını açıyor. Bu kapsamda 2025 yılı itibariyle dünyanın en hızlı askeri araçları ise bir listede toplandı…
Hız sınırlarını zorlayan askeri araçlar operasyonel kabiliyetleri ile dikkat çekerken envanterine girdiği ülkeye de ekstradan güç katıyor. Küresel güç dengelerini derinden sarsan bu araçlar dosta güven düşmana korku salıyor. Teknoloji geliştikçe her geçen gün biraz daha hızlanan askeri araçlar orduların vazgeçilmezleri arasında yer alırken, 2025 yılında güncellenen haliyle dünyanın en hızlı askeri araçları listesi de kamuoyu ile paylaşıldı…
1 NUMARA
SR-71 Blackbird – 3.530 km/s
Ses hızının 3 katından fazla hızla uçabilen bu askeri araç dünyanın en hızlı uçakları arasında zirveye oynuyor.
2 NUMARA
MiG-25 Foxbat – 3.200 km/s
Sovyet mühendisleri tarafından üretilen askeri uçak yüksek irtifa av önleme görevlerinde kullanılıyor.
3 NUMARA
MiG-31 – 3.000 km/s
MiG-25'in geliştirilmiş versiyonu olarak tanımlanan uçak, hızı ve sensörleriyle dikkat çekiyor.
4 NUMARA
X-15 Hipersonik Test Uçağı
Daha çok bilimsel testlerde kullanılan araç kayıtlara resmî olarak insanların kullandığı en hızlı uçak olarak geçti.
5 NUMARA
F-15 Eagle – 2.660 km/s
Hız ve manevra kabiliyeti ile ünlü olan F-15 Eagle savaş görmüş en başarılı uçaklardan biri olarak tanınıyor.
6 NUMARA
F-22 Raptor – 2.410 km/s
Stealth bir uçak olarak literatüre geçen bu hızlı araç hâlâ dünyanın en hızlı modern savaş uçakları arasında sayılıyor.
7 NUMARA
F/A-18 Super Hornet – 1.915 km/s
Hız ve güverte uyumluluğu ile öne çıkan bu araç ABD donanmasının belkemiği olarak nitelendiriliyor.
8 NUMARA
F-35 Lightning II – 1.930 km/s
Hız kapasitesi ile dikkat çeken aracın özelliklerini gizlilik ve sensör füzyonu oluşturuyor.
9 NUMARA
BrahMos Seyir Füzesi – 3.700 km/s
BrahMos Seyir Füzesi saatte 3.700 km hızla dünyanın en hızlı operasyonel seyir füzelerinden biri olarak biliniyor.
10 NUMARA
DF-ZF Hipersonik Aracı – Mach 10+ (Tahmini)
Hipersonik kayma araçları yeni nesil hız rekorlarını tamamen yeniden yazıyor.